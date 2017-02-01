MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hülya Sancaklı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi olan Sancaklı, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yirtirdi.
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Hülya Sancaklı vefat etti!
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hülya Sancaklı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi olan Sancaklı, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yirtirdi.