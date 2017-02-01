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Hülya Sancaklı vefat etti!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hülya Sancaklı vefat etti!

01 Şubat 2017 Çarşamba 09:54

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hülya Sancaklı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi olan Sancaklı, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yirtirdi. 
 
www.gebzegazetesi  AİLESİ olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz

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