Hünkar Çayır İle İlgili Üç Yıl Önceki Paylaşımım

Gebze Hünkar çayırının satışı ile ilgili üç yıl önce paylaştığım anı fotoğrafları ve Gebze gazetesinin hünkar çayırı ile ilgili manşeti
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın son anda devreye girmesi ile satış iptal edildi. Hünkar çayırı millet bahçesi oldu.
Hünkar Çayören’in millet bahçesi olmasında emeği olan satışa karşı dik durup karşı çıkan herkesi bir kez daha saygı minnet ve şükran’la anıyorum
Fatih Müzesi ve Otağı
Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyeleri Hünkar Çayırına Fatih Müzesi ve otağı kurulması ile ilgili çok önemli bir çalışma başlattı
Fatih Sultan Mehmet`in gençlere rol model hayatı ile ilgili www.devrialem.tv olarak hazırladığım Belgeseli sizlerle paylaşıyorum
Tarihin Şahidi Fotoğraflar Çok Şey Anlatır
Gebze Hünkar çayırının satışı ile ilgili üç yıl önce tartışmalar yapılırken 2013 `te Gebze Belediyesi tarafından hünkar çayırın da düzenlenen hünkara vefa toplantısın da çekilen bu fotoğrafı paylaşmıştım.
Acı ama gerçek hünkara vefa toplantısı düzenleyenler daha sonra burayı siyasi ikbal İçin bir vakfa satmaya kalkmışlardı .
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın devreye girmesi ile satış iptal edildi. Hünkar Çayırı millet bahçesi oldu.
Burada paylaştığımız fotoğraflardan bazıların 2013 yılın da Gebze Belediyesi hünkara vefa adı ile Hünkar Çayırı’nda düzenlenen anma toplantısın da çekilmişti
Fotoğraf da Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker , dönemin Kocaeli Valisi Ercan Topaca, dönemin Kocaeli milletvekili ve sanayi Bakanı Nihat Ergün, dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu , dönemin Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
2013`ten 2020 yılına çok şey değişti
Tarih ve fotoğraflar yalan söylemez.