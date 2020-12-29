Hünkar Çayır İle İlgili Üç Yıl Önceki Paylaşımım

Gebze Hünkar çayırının satışı ile ilgili üç yıl önce paylaştığım anı fotoğrafları ve Gebze gazetesinin hünkar çayırı ile ilgili manşeti

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın son anda devreye girmesi ile satış iptal edildi. Hünkar çayırı millet bahçesi oldu.

Hünkar Çayören’in millet bahçesi olmasında emeği olan satışa karşı dik durup karşı çıkan herkesi bir kez daha saygı minnet ve şükran’la anıyorum

Fatih Müzesi ve Otağı

Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyeleri Hünkar Çayırına Fatih Müzesi ve otağı kurulması ile ilgili çok önemli bir çalışma başlattı