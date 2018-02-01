Hünkar Çayırı Fatih Araştırmaları Enstitüsü ve Milli Park olmalı

Hünkar Çayırı ile ilgili satışın iptal edildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Başbakan yardımcısı sayın Fikri Işık’ın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a Hünkar Çayırı’nın satışlının durdurulduğunu, devir işleminin durdurulmasıyla ilgili Defterdarlığa talimat verdiği haberi Kültür tarihimiz açısından çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı satılmayacak ve tümüyle de tarihi Milli Park ilan edilecek. İnşallah en kısa sürede resmi yazılar gelir ve Özelleştirme İdaresi tarafından halen resmi Gazete’de satılacağı şeklinde duyuru olan bu karar kaldırılır. Alanın özelleştirme kapsamından da çıkarılması konusunda ısrarlı takip ve yayınlarımız devam edecektir.

FATİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VE MİLLİ PARKI YAPILMALI

Hünkar Çayırı’nın satışlının durdurulması ve bölgenin tümüyle sit alanı ilan edilmesi bundan sonra buraya göz dikenleri moralini bozacak ve kimse buraya el uzatamayacaktır. Ancak merak ediyorum…Bu bölge 1990’lı yıllarda Sit alanı ilan edilmesi için çalışma yapılmış ama her nedense bugüne kadar karar alınmamıştı. Öncelikle soruşturma açarak bu kararı bugüne kadar geciktirenlerden hesap sorulmalı, ayrıca bu bölgenin satışı noktasında lobi yapıp Hünkar Çayırı’nın Erzincanlılar Vakfı’na satılması için çalışma yapan, lobi oluşturup başta Sayın Başbakan Binali Yıldırım bey başta olmak üzere vakıf yetkililerini yanlış yönlendiren amir, memur, siyasetçi kimse bunlar ortaya çıkartılıp bulunmalı. Kamuoyuna bu kişiler teşhir edilmelidir. En önemlisi Hünkar Çayırı’nın bulunduğu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Fatih Araştırmaları Enstitüsü, Fatih Sultan Mehmet 1481 Panorama Müzesi ve Fatih Sultan Mehmet han tarihi Milli Parkı ilan edilerek Kültür , medeniyet ve zaferler tarihimize kazandırılmalıdır. Bu konuda başta Başbakan Yardımcımız sayın Fikri Işık bey başta olmak üzere GTÜ rektörü sayın Prof.Dr. Haluk Görgün, Milletvekilleri, belediye Başkanları ve Kocaeli kamuoyuna tarihi görevler düşüyor.

HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ CANLI MAKALE

Hünkar Çayırı’nın satışının İptalinin kamuoyuyla paylaşılmasından sonra www.gebzegazetesi.com dan canlı makalede Hünkar Çayırı ile ilgili önemli konuları video olarak kamuoyu ile paylaştım. Canlı videoda şunları söyledim:

Hünkar Çayırı 1943’de 4 Milyon metre kare alandı. Türkiye’nin ilk Teknik Bahçıvanlık Okulu burada kurulmuştu. Tarih içerisinde buranın satıldığını belgeleriyle ortaya koyduk. Burası üzerinde çeşitli oyunlar oynandı, değişik sanayi kuruluşlarına bu bölge satıldı. 28 Şubatçılar buraya sanayiden sonra büyük bir Vakfa Hastane kurulması için yeri sattılar, bu satışa karşı çıktığı için merhum Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllü 28 Şubat döneminde cezaevine atıldı. Hünkar Çayırı daha sonra Kocaeli Büyükşehir olunca Köy hizmetlerinden Büyükşehir bünyesine geçti, Büyükşehir de Seka Park’a karşılık araziyim Devlet Malzeme Ofisi’ne devretti. Aslında bu bölge 1990’lı yıllarda Gebze Meclisi’nin ittifakla aldığı kararla Sit alanı ilan edilmişti. Bu Sit kararı İstanbul Kültür Ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu tarafından uygulanmadı. Şimidi bunun hesabını geriye dönerek sormak gerekiyor. Koruma kurulu neden bu kararı uygulamadı? Bunları düşünürken oldu bittiyle oyunlar oynanmaya devam etti. Mayıs 2017’de oraya gittiğimiz Hünkar Çayırı’na yol açılıyordu. Neler oluyor diyerek tepki gösterdik. Buraya Fatih Anıtı diken Kültür adamı Oğuz Aydemir beye ulaştık. Kendisi Cumhurbaşkanımızın sözcüsü İbrahim Kalın beye ulaştı, bizde Kocaelİ’de ki yetkililere ulaştık ve yoıl açımı durduruldu. TBMM’ye soru önergeleri verildi. Bunlar olurken Aralık 2017’de Erzincanlılar Vakfı’na burası tahsis edildi. Kocaeli kamuoyu ilk kez ortak bir tepki verdi, bu satışa karşı çıktı. Başbakan yardımcısı Fikri Işık bey, AK Parti MKYK Üyesi Zeki Aygün, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz satışa tepki gösterdi. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan konuyu Meclise taşıdı.

Bu gelişmelerden sonra 10 gün önce Başiskele’de yapılan ÖNDER toplantısında Başbakan yardımcısı Firki Işık ile görüştük. Fikri bey satışın durdurulacağını söylemiş, Zeki Aygün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyu götüreceğini bildirdi ve bu satıştan vazgeçildi. Alınan bu kararda emeği geçen, satışa tepki gösteren herkse teşekkürü borç biliyoruz.

Sonuç olarak Burada güzel bir çalışma yapılarak Cumhurbaşkanımız himayelerinde bölge mutlaka Fatih Araştırmaları Enstitüsü, Fatih 1481 Panorama Müzesi ve Fatih Sultan Mehmet Han tarihi Milli Parkı ilan edilmeli. Bu konuda imza kampanyaları, paneller, çalıştaylar yapılarak Cumhurbaşkanımızın bilgilerine sunulmalı.