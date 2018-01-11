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Hünkar Çayırı Meclis Gündeminde

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hünkar Çayırını meclis gündemine taşıdı.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:08

 CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, meclis gündemine taşıdı. Tarhan yaptığı açıklamada, İki senedir Hünkar Çayırı’nın satılması engellemek için bütün demokratik yollara başvurduklarını belirten Tarhan:

“ İki senedir Hünkar Çayırı’nın satılması engellemek için bütün demokratik yollara başvurduk. Yetkili makamlar “Asla Satılmayacak” dediler. Ancak öğrendik ki Erzincanlılar Vakfına tahsis edilmiş. Hem de pul parasına. Hünkar Çayırı bir tarihtir. Osmanlı torunu olmakla övünenlerin önce tarihe ve onun mirasına sahip çıkması gerekir. Söz konusu olan Hünkar Çayırı sıradan bir yer değildir. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed’in vefat ettiği yerdir. Tarihi mirasına sahip çıkmayan toplumlar asla iflah olmazlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Rant için gözü hiçbir şey görmeyenleri tarih asla affetmeyecektir. Tarhan “İktidar her zamanki gibi tutarsız politikalar izlemeye devam ediyor. 3 ay önce soru önergesi ile Hünkar Çayırı’nın akıbetini soruyoruz. Özelleştirme kapsamında mıdır? Tarihi dokusunu bozacak bir girişim var mıdır? diyoruz. Maliye Bakanı Naci AĞBAL yazılı olarak cevap veriyor:  “Asla böyle bir durum söz konusu değil.” Aradan 3 ay geçiyor Hünkar Çayırı satılıyor. Bu millete karşı yapılan bir ayıptır, saygısızlıktır.” Ifadelerini kullandı.

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