Hünkar Çayırı satışı durduruldu

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nail ÇİLER’in öncülüğünde oluşturulan kamuoyu sayesinde, bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otağı (Hünkar Çayırı) ’nın, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na tahsisi durduruldu. Tahsis kararının durdurulmasında Gebze’ye sahip çıkarak bizleri onurlandıran, desteklerini bizden esirgemeyen başta cc.sine lerine ağduyulu i geçen hatadan dönülebilmesi yolunda çaba gösteren; başta tüm halkımıza,likte ülke genelinde kabul görcc Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ’ a , Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM ’a ve Başbakan Yardımcımız Sn. Fikri IŞIK ’a öncelikle şükranlarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu Başkanımız , çağının en büyük Ar-Gecilerinden biri olarak nitelendirilen cihan padişahı FATİH SULTAN MEHMET’ in, 1481 yılında İtalya’ya yapacağı sefer sırasında ordusuna mola verdirerek, son nefesini verdiği Gebze sınırları içindeki tarihi alanın, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na tahsis edileceğine ilişkin kararı, ilk kez 27 Aralık 2017 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Meclis Toplantımızda paylaşmış; her zaman tarihi miraslarımıza, geçmişimize, kültürümüze değer veren bir kurum olarak bu konuda sorumluluk sahibi olan herkesi kamuoyu oluşturmak adına göreve çağırmıştı. Bunu yaparken eğitime verdiği önemle de örtüşür bir şekilde, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na eğitime vereceği tüm hizmetler için daima desteğe hazır olduğunu, ancak işbu faaliyetler için bölgemizde daha uygun bir alan tahsis edilmesinin daha uygun olacağını beyan etmişti.

Tahsis kararını alır almaz bütün bilgi ve belgeleri bir araya getirerek, konu hakkındaki dosyayı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a bizzat teslim eden Başkanımız , FATİH SULTAN MEHMET’den bizlere miras kalan ve bizleri birbirimize bağlayan her türlü değere sahip çıkmak konusunda birey olarak hepimizin sorumlu olduğunu, Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler ve katıldığı her toplantıda dile getirmişti.

Başkanımızın bu çağrısının, başta üyelerimiz, tüm halkımız, bölgemizin sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıfları ile birlikte ülke genelinde kabul görmesinin; bugün emeğimizin karşılık bulmasının haklı gurur ve onurunu yaşıyoruz.