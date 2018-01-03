Hünkar Çayırı, tarihi seyir içinde nasıl yok oldu?

Kocaeli Kültür ve Turizm il Müdür Yardımcısı Ercan Yamen ile 2018 yılının ilk günü Hünkar Çayırı’nı gezdik. 133 dönüm yerin, 30 yıl süreyle 465 bin TL’ye Erzincanlılar Vakfına kiraya verilmesi üzerine büyük tartışma başlamış, geçen hafta cuma günü Kocaeli ve Gebze’den gelen vatandaşlar Hünkar Çayırı'nda Cuma namazı kılmıştı.

Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 tarihinde 300 Bin Kişilik ordusu ile sefere çıkarken, Gebze Hünkar Çayırı'nda vefat etmişti. Bu alana 16. yüzyılda Tarihi bir çeşme ve köprü yapılmış, Bu Çeşme'nin yıkılması üzerine merhum Başbakan Menderes'in talimatı ile çeşme yeniden yapılmıştı. Gebzeli işadamı Oğuz Aydemir bölgeye Fatih anıtı yaptırmıştı.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında askeri alan içinden Çeşme'nin bulunduğu yere İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından yol açılması üzerine Konu Oğuz Aydemir tarafından Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın’a iletilmiş, bunun üzerine yol açma çalışması Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile kültür varlıkları koruma kurulu tarafından durdurulmuştu. İl Kültür Müdür Yardımcımız Ercan Yamen ile bölgeyi gezerken geçmişi düşündük ve elimizden giden bu değer aklımıza geldi.

Sık sık yazılarımızda vurguluyoruz. Hünkar Çayırı bu8ndan 75 yıl önce 4 Milyon metrekare alan sahip bir yerdi. Bugün ise elimizde kala kala 195 bin metre kare alan kalmışı ki, buna da göz koydular ve eğer engel olunmazsa sadece 60 bin Metrekare alan kalacak. Hünkar Çayırı’nın tarihi seyir içinde yok oluşunu yüreğimiz sızlayarak izledik. Gazetemizde dünkü manşetinde 75 yıl içinde Hünkar Çayırı’nın nasıl yok olduğunu sizler için derledi.

HÜNKAR ÇAYIRI NASIL YOK OLDU

Gazetemiz Hünkar Çayırı’nın tarihi seyir içinde yok oluşunu kronolojik olarak araştırdı. 1943’de 4 Milyon metrekare olan arazi, 2000’li yılların başında 195 bin metrekareye kadar düşmüştü. Bugün gelinen noktada ise içerisinde sadece Namazgah, Köprü, Güreş alanı ve çeşmenin olduğu 60 bin metrekare kaldı.

Gebze Kamuoyunun Hünkar Çayırı’nın satışıyla ilgili tepkisi sürerken, Gazetemiz Hünkar Çayırı’nın parça parça nasıl yok olduğunu ortaya çıkardı. Geniş kapsamlı bir araştırma yapan gazetemiz, 1943 yılında 4 milyon metre kare olan arazinin bugün nasıl 60 bin metrekareye kadar düştüğünü gözler önüne serdi. 1943 yılında, Tek Parti iktidarında Çayırova Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulu olarak Tarım Bakanlığı’nda geçen arazide, 1955 yılı Demokrat parti iktidarında bugün Karadeniz Holding bünyesinde bulunan TOE Fabrikası, 1959 yılı yine Demokrat Parti iktidarında Şişecam Fabrikası kuruldu. 1960 yılı 27 Mayıs Darbecileri tarafından TSE Gebze kampüsü kurulması için karar alındı.

KÜÇÜLME 1950’LİLERDEN SONRA HIZ KAZANDI

1950’li yıllarda başlayan küçülme, 70’li yıllarda da devam etti. 1972 yılı Cevdet Sunay Cumhurbaşkanlığı, Nihat Erim Başbakanlığı döneminde Ferro Döküm fabrikası kurulurken, 1980’li yıllarda Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı, Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde, İLKSAN ( İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) büyük miktarda yer alıp, Defter Fabrikası kurdu ve daha sonra bu fabrika 1994 yılında, Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kent Gıda’ya devredildi. 1992 yılında ise Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı, Süleyman Demirel’in Başbakanlığında Kocaeli’nin efsane Milletvekili Merhum Alaattin Kurt’un çalışmalarıyla Türkiye’de ki İki Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden birisi olan GYTE Kuruldu.

2017 SONUNDA 60 BİN METREKARE

Hünkar Çayırı’nda ki mücadele 1990’lı yılların sonunda da devam etti. Üçlü Koalisyon ve Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde, Merhum Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü’nün ağır muhalefetine rağmen Anadolu Grubuna rağmen yer tahsisi kararı alındı ve büyük kavgalardan sonra 2002 yılında Üçlü Koalisyon dönemi, Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı’nda Anadolu Hastanesi’nin temeli atıldı, bu hastane 2005 yılında hizmete başladı. 2004 yılında, Kocaeli’nin tamamının Büyükşehir statüsüne geçmesi ve Köy Hizmetlerinin kapatılmasıyla 195 bin metrekare olan arazi Kocaeli Büyükşehir’e devrildi, 2009 yılında Büyükşehir araziyi Seka’ya karşılık DMO’ya devretti. Devlet Malzeme Ofisi de 2017 Aralık ayında takas karşılığı araziyi Milli Emlak’a devretti ve arazi Milli emlak tarafından Erzincanlılar Vakfı’na Üniversite kurulması için tahsis edildi. Böylelikle 1943’de 4 Milyon metrekare olan arazi sadece 60 bin metrekareye düştü.