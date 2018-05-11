Hünkar Çayırı’na Davet

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 13 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek. 14 boyda 42 başpehlivan ve toplamda 800 güreşçi derece için kıran kırana mücadele edecek.

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanlarını ağırlayacak. 13 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da başlayacak müsabakalarda 14 boyda 42 başpehlivan ve toplamda 800 güreşçi derece için kıran kırana mücadele edecek.



BAŞPEHLİVANLAR GEBZE’DE