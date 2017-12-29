Hünkar Çayırı’nda Tarihi Buluşma!

Fatih’in Otağı ,Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösteren STK, Siyasi Partiler ve vatandaşlar Cuma Namazı için Fatih’in Otağı’nda buluştu. Gebzeliler hep bir ağızdan atılan yanlış adımdan geri dönülmesini istediler. Gebze ve Kocaeli gündemini sarsan Hünkar Çayırı’nın satışına Gebze ve Kocaeli’de ki STK’lar tepki gösterdi. CHP, Saadet Partisi’nin yanı sıra AK Partili bazı siyasetçiler de Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösterenler arasında yer aldılar. Yaklaşık 500 kişi Cuma namazını Hünkar Çayırı’nda kalırken, STK’lar adına Kocaeli merkezli faaliyet gösteren Kars, Ardahan, Iğdır Vakfı Mehmet Irak açıklama yaptı.

EĞİTİME DEĞİL TARİHİ MEKANIN TAHSİSİNE KARŞIYIZ

Üniversiteye, eğitime karşı olmadıklarını belirten Mehmet Irak, tarihi mekânın tahsis edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Eğitim tabi ki önemli. Gebze’de Üniversite yapılması için bir çok alan varken tarihi değeri olan bir yerde bu düşünceye tepki gösteriyoruz. Göz göre göre böyle bir hataya müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacak. Biz Üniversitenin açılacağı yere karşıyız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi denilerek bu alan işgal edilecek ve bir bakacaksınız bu alan Otopark olmuş. Bu kentin büyüklerini göreve davet ediyor, tarihi dokuya dokunulmamasını istiyoruz.” Dedi.

FATİH İLE ÖVÜNÜP BU ARSALARI SATAMAZSIN

Hünkar Çayırı’nın siyaset üstü bir mekan olduğunu ifade eden Irak, “Burası siyasi partilerin malzeme yapacağı yer yok. Burası siyaset üstüdür. Buraya gelenlerin karın ağrısı yok, hasbi geldiler, hesabi gelmediler. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle övüneceksin, sonra buraları satacaksın. Fatihin emaneti burayı satmak ihanettir. “dedi. Irak’ın ardından CHP Gebze İlçe Örgütü de açıklama yaparak satışa tepki gösterdi.