Hünkar Çayırı’nda tarihi Cuma

Hünkar Çayırı ezan ve kuran sesleri ile yankılandı, dualar edildi.

İlk kez Gebze ve Kocaeli kamuoyu bir konuda bir araya gelerek Hünkar Çayırı’nın satışının durdurulması için birlik oldu. Sivil toplum adına konuşma yapan. Kars Ardahan ve Iğdırlılar vakfı başkanı Mehmet Irak satışın iptal edilmesini istedi. Vatandaşların isteği üzerine Bizimde konuşma yaparak Hünkar çayırının Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti tarihindeki yeri ve önemini anlattık.

EĞİTİME KARŞI DEĞİLİZ

Üniversiteye, eğitime karşı olmadıklarını belirten değerli dostum Mehmet Irak, tarihi mekanın tahsis edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Eğitim tabi ki önemli. Gebze’de Üniversite yapılması için bir çok alan varken tarihi değeri olan bir yerde bu düşünceye tepki gösteriyoruz. Göz göre göre böyle bir hataya müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacak. Biz Üniversitenin açılacağı yere karşıyız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi denilerek bu alan işgal edilecek ve bir bakacaksınız bu alan Otopark olmuş. Bu kentin büyüklerini göreve davet ediyor, tarihi dokuya dokunulmamasını istiyoruz.”dedi.

FATİH İLE ÖVÜNÜP BURALARI SATAMAZSIN

Hünkar Çayırı’nın siyaset üstü bir mekan olduğunu ifade eden Irak, “Burası siyasi partilerin malzeme yapacağı yer yok. Burası siyaset üstüdür. Buraya gelenlerin karın ağrısı yok, hasbi geldiler, hesabi gelmediler. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle övüneceksin, sonra buraları satacaksın. Fatihin emaneti burayı satmak ihanettir. “dedi. Irak’ın ardından CHP Gebze İlçe Örgütü de açıklama yaparak satışa tepki gösterdi.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNA TARİHİ GÖREV

35 yıl önce Gebze’de gazeteciliğe başladığımda TRT – Anadolu Ajansı’na da muhabirlik yapıyordum. 3 Mayıs 1982 tarihinde TRT İstanbul radyosunun kültür haberleri sunucusu Başak Doğu hanım telefondan beni arayarak Hünkar Çayırı ile ilgili bilgi vermemi istemişti. İlk kez Hünkar Çayırı ve Fatih’in vefat ettiğini öğrenmiştim. Başak hanıma “ben önce kendim gezip, araştırma yapayım sonra bilgi vereyim” diyerek telefonu kapatmıştım.

Hünkar Çayırı’nı ilk gördüğümde tarihi çeşme, çınar ve selvi ağaçları, namazgah ve Hünkar Köprüsü terkedilmiş bir halde, yıkık – dökük bir ortamdaydı. Haberimizi hazırlayıp önce Anadolu Ajansı’na geçtik. Ardından da TRT’nin canlı yayınında Hünkar Çayırı ile ilgili dilimiz döndüğü kadar bilgi vermiştik.

Aradan yıllar geçti. Hünkar Çayırı ile ilgili birçok haber kaleme alıp, yazılar yazdık. Ancak Hünkar’a vefa ve Fatih Sultan Mehmet’in şanına yanaşır anma 2013 yılında Gebze Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’in çok özel gayretleriyle muhteşem bir anma toplantısı organize edilip, Uluslararası Hünkar’a vefa sempozyumu gerçekleştirilmişti. Dönemin Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, üst düzey devlet yönetimi ve onbinlerce kişiyle birlikte Hünkar Çayırı’nda Cuma namazı kılınmış oldu.

Konuyla ilgili Gebze Gazetesi ve Belgesel Haber Ajansı ekibi çok geniş bir çalışma yaparken Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu en basit yerlerle ilgili tavır koyup çalışma yaparken, Hünkâr Çayırı’nı kaderine ter etmesi tepkilere neden oluyor. Kurul, vakit geçirmeden Hünkâr Çayırıyla ilgili araştırma ve inceleme yapmalı, bölgede olup biteni rapor haline getirmelidir.

On yıl önce dönemin belediye başkanı Ziyaettin Akbaş döneminde Çayırova belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanan Hünkar Çayırı’ndan Çayırova'ya. Devri Alem Belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum:

https://www.youtube.com/watch?v=AZBoQgKaVh4

Çeşitli vakıf dernek sivil toplum örgütü Temsilcisi, Muhtar, Basın mensupları ve vatandaşların katılımı ile Fatih'in vefat ettiği Hünkar Çayırı'nda Cuma namazı kılarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.