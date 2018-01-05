Hünkar Çayırı’nın satışına Hırvatistan’dan tepki!

Hünkar Çayırı'nda Osmanlı'nın kuruluşunun 700.yılı anısına Fatih anıtı yapan kültür ve sanat adamı Oğuz Aydemir, Hünkar Çayırı’nın satılmasına Hırvatistan'dan tepki gösterdi. Oğuz bey, Hünkar Çayırı’nın satışını durdurulması için herkesi tavır koymaya çağırdı

Hırvatistan'da ki Osmanlı eserleri ile ilgili Hırvatça kitaplar yazan ve Ünlü sadrazamlardan Rüstem paşa ile ilgili çok önemli araştırma yapan Aydemir in çalışmaları Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılanmıştı

Kültür adamı Oğuz Aydemir'le 7 Haziran 2017 tarihinde bu sayfada yazdığım yazıyı yeniden sizlerle paylaşıyorum.

OĞUZ AYDEMİR İLE TARİHİ RÖPORTAJ

Oğuz Aydemir ismi Gebze’de yaptığı kültür hizmetleriyle bilinen bir isim. Kendisiyle ilk kez 1998 yılında Gebze tarihi Belgeselini çekerken Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey müzesinin korunup, tamir edilmesine yaptığı katkıyla ilgili söyleşi yaparken tanışmıştık. Kendisiyle en son 2001 yılında bir toplantıda görüşmüştük. 15 yıldır unutamadığım bir isimi. Yaptığı hizmetlerle saygıyla andığım bir isim. Kendisiyle önceki gün İstanbul Nişantaşı’nda tarihi bir röportaj gerçekleştirdik. Gebze Bölgesi’ne yaptığı kültür hizmetlerini konuştuk. Önemli bilgiler aldım. Kendisi şu anda Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de yaşıyor. Burada kültürm hizmetlerine devam ediyor. Yaptığı kültür hizmeti Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın da dikkatini çekmiş olacak ki Başbakanlık TİKA’ya talimat veren Erdoğan, Hırvatistan’da ki Osmanlı eserleriyle ilgili restorasyon çalışmaları başlatıldı. Sayın Aydemir ile bu konuları görüştük ve uzun bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisiyle yaptığımız söyleşi önümüzde ki aylarda Devri Alem belgesel programında bir çok TV kanalında yayınlanacak. Oğuz Aydemir beye bizde Kocaeli Ansiklopedik Belgesel kitabımızı hediye ettik.

KÜLTÜR VE TARİHE HİZMET EDENLER UNUTULMAZ

Makam ve mevkiler gelip geçicidir bir çok meslek vefasızdır hiç kimseyi memnun edemesiniz Ancak kültüre ve tarihe hizmet edenler unutulmaz Oğuz Aydemir gibi Gebze kültür tarihine çok önemli hizmeti olan. Hünkar çayırına Osmanlı'nın kuruluşunun 700 yılı anısına fatih anıtı diken Osman Hamdi müzesini yıkılmaktan kurtarıp tanıtan. Eskihisar kalesini restore edip kazılar başlatarak kültürümüze kazandıran. Kurtuluş savaşı komutanlarından Yahya Kaptanın tavşancıla heykelini diken Gebzeli sanayicilerden Oğuz Aydemir ile söyleşi yaptım.

Bir dönem kültür bakanlığı baş danışmanlığında yapan Aydemir İle 17 sene sonra İstanbul Nişantaşı'nda Devri Alem programı olarak belgesel çekimi yaparak tarihe not düştük.

Kocaeli ve Gebzeli yetkililere haklı olarak sitem eden Aydemir'in kültürümüze kazandırdığı eserleri İzmit lobisi yüzünden koruyamıyoruz. Fatih otağı ranta kurban gidiyor, Eskihisar kalesi yıkılmaya terk edildi.

Hırvatistan’daki Osmanlı eserleri ile ilgili yazdığı kitaplar üzerine Cumhurbaşkanı sn. Erdoğan’ın ilgisini çeken ve Cumhurbaşkanının talimatı ile Başbakanlık TİKA, Osmanlı eserlerini korumak için çalışma başlattı.

Gebze ve Kocaeli belediye başkanlarına buradan bir çağrıda bulunuyorum. Oğuz beyin adını bir park ve caddeye vererek yaşatınız ki başka Oğuz beyler çıkıp kültür hizmeti yapmaya devam etsin.

Oğuz beyi bizim siyasetçilerimiz size vefa göstermese de Gebze halkı sizi saygı ile anıyor ve kültür hizmetlerinizi unutmuyor.

Oğuz bey ile yaptığımız söyleşiyi

https://www.youtube.com/watch?v=ttLp64ROCBY adresinden izleyebilirsiniz.