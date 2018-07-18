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Hurda Eşyaları Yakarken Alevlerin Arasında Kaldı

Kocaeli'de evinin bahçesinde bulunan hurda eşyaları yakmak isteyen 87 yaşındaki yaşlı kadın, alevlerin arasında kalarak yaralandı.

Hurda Eşyaları Yakarken Alevlerin Arasında Kaldı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48

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Edinilen bilgiye göre, İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'taki evinin bahçesindeki hurda eşyaları yakmak isteyen Ömriye Yaman (87), bir anda alevlerin arasında kaldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yaralanan yaşlı kadını sağlık ekipleri ile ambulansa taşıdı.

Ellerinde ve bacaklarında ikinci derece yanık oluşan yaşlı kadın, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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KocaeliİzmitYangınAlevHurda
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