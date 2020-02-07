Hurda ve Kağıt Atık Toplamada Yeni Dönem!

Genelgenin uygulamaya konulması amacıyla çalışmalara başlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ilk koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya genelge kapsamında görevli olan kurum temsilcileri; Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Umur, Temizlik İşleri Müdürü Senay Altıntaş, Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Akıner, İlçe Jandarma Komutanlığı Uzman Çavuş Zahir Soyutemiz ve Gebze Kaymakamlığı adına Eyüp Güney katılım sağladı. İlçe sınırları içerisinde hurda ve atık toplayan şahıslar, ilgili genelge gereği Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak toplama izni alacak.
Uygulama kapsamında toplama izni alanlara Gebze Belediyesi tarafından ücretsiz yaka kartı ve yelek verilecek. İzni olmayan kişiler, ilçede atık toplama işlemi yapamayacak. Gerekli hazırlıklara başlayan Gebze Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri tarafından ilk aşamada; genelgenin duyurulması ve uygulanmaya başlaması için hurda ve atık kağıt toplayıcıları ve atık kabulü yapan işyerlerine yönelik tebligatta bulunulacak. İlçede Zabıta ve Kolluk Kuvvetlerince yapılacak denetimlerde, 2020/1 sayılı genelgeye uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler kanununun 32. maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.