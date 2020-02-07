banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hurda ve Kağıt Atık Toplamada Yeni Dönem!

Kocaeli genelinde huzur ve güven ortamının korunması, özellikle hırsızlık suçu olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin temini ve tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması amacıyla, hurda ve atık kağıt toplayan şahısların faaliyetlerine ve kayıt altına alınmalarına yönelik Kocaeli Valiliği tarafından 2020/1 sayılı Genelge yayınlandı.

Hurda ve Kağıt Atık Toplamada Yeni Dönem!

07 Şubat 2020 Cuma 15:57

Genelgenin uygulamaya konulması amacıyla çalışmalara başlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ilk koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya genelge kapsamında görevli olan kurum temsilcileri; Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Umur, Temizlik İşleri Müdürü Senay Altıntaş, Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Akıner, İlçe Jandarma Komutanlığı Uzman Çavuş Zahir Soyutemiz ve Gebze Kaymakamlığı adına Eyüp Güney katılım sağladı. İlçe sınırları içerisinde hurda ve atık toplayan şahıslar, ilgili genelge gereği Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak toplama izni alacak.

Uygulama kapsamında toplama izni alanlara Gebze Belediyesi tarafından ücretsiz  yaka kartı ve yelek verilecek. İzni olmayan kişiler, ilçede atık toplama işlemi yapamayacak. Gerekli hazırlıklara başlayan Gebze Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri tarafından ilk aşamada; genelgenin duyurulması ve uygulanmaya başlaması için hurda ve atık kağıt toplayıcıları ve atık kabulü yapan işyerlerine yönelik tebligatta bulunulacak. İlçede Zabıta ve Kolluk Kuvvetlerince yapılacak denetimlerde, 2020/1 sayılı genelgeye uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler kanununun 32. maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKağıt ToplamaHurda ToplamaGenelge
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret
Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız! Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız!
Levent Altun’un acı günü! Levent Altun’un acı günü!
Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
“Ombudsman Halkla Buluşuyor“ etkinliği “Ombudsman Halkla Buluşuyor“ etkinliği
Kar Timleri karla mücadeleye hazır Kar Timleri karla mücadeleye hazır
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret

Haberi Oku