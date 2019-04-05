Hürriyet Avukatlar Gününü Kutladı

Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsuru da avukat ve avukatlık mesleğidir. Avukatlık mesleği demokrasinin ve özgürlüklerin en yakın dostu ve teminatıdır.

Demokrasinin kurumsallaşması, özgürlük alanının genişlemesi, insan haklarının korunması konularında çaba harcayan avukatlar ve Barolar hukuk devletinin en önemli güvencesidir.

Yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasi de topal kalır. Oysa avukatlar demokrasi ve özgürlüklerin en yakın dostudur.

Cesur ve onurlu avukatların varlığı, ülkemizin ve mesleğimizin geleceği için en büyük güvencedir.

Bugüne kadar devletin üç temel unsurundan biri olan yargı erkine gereken değerin verilememiş olması hem avukatları hem de halkın adalet anlayışını zedelemiştir.

Avukatlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, karşılaştıkları sorunların giderilmesi yönünde yapılacak çalışmalar, yargının gücünü ve güvenirliğini artıracaktır.

Haksızlıkların karşısında bıkmadan, usanmadan verdikleri onurlu hukuk mücadelesinde tüm avukatlarımıza başarılar diliyor ve 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Saygılarımla."