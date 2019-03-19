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Hürriyet Harmandalıyla Büyüledi

Kentimizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Nikomedya Halk Dansları Topluluğu SKM’de 18 Mart Çanakkale Zaferi şerefine düzenlediği ‘Bir Çift Mavi Göz’ gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Hürriyet Harmandalıyla Büyüledi

19 Mart 2019 Salı 17:36

Nikomedya Halk Dansları Topluluğu Gençlik Spor Kulübü’nün önceki akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferinin şerefine düzenlediği ‘Bir Çift Mavi Göz’ gösteri büyük beğeni topladı. Gösteri sonrasında Millet İttifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’le oynadığı Harmandalı izleyicileri büyüledi.

Nikomedya Halk Dansları Topluluğu Gençlik Spor Kulübü önceki akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde uzun zaman unutulmayacak bir gösteriye imza attı. Gösteriye CHP Kocaeli Milletvekili ve Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit Belediyesi meclis üyesi adayları da katıldı.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü sebebiyle düzenlediği ‘Bir Çift Mavi Göz’ gösterisi düzenleyen Nikomedya Dans Topluluğu’nun birbirinden yetenekli gençlerinin sunduğu Çanakkale Zaferi performans canlandırması izleyenlerden tam not aldı. Dansçıların birbirinden hareketli dansları da izlemeye gelenleri mest etti. Gösterinin ardından eski bir halk oyunları dansçısı olan Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet büyük alkışlar arasında sahneye davet edildi.

LEYLA ATAKAN ELBİSESİYLE HARMANDALI

Alkışlarla sahneye alınan İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet’e, İzmit Belediyesi’nin efsane başkanlarından merhum Leyla Atakan ile özdeşleşen işlemeli elbise hediye edildi. Eşi Murat Hürriyet ile birlikte Harmandalı oynaması ricasını kıramayan Fatma Kaplan Hürriyet, oynadığı Harmandalı ile izleyicileri büyüledi. Leyla Atakan’ın giydiği benzeri elbise için gençlere teşekkür eden Hürriyet, kendilerine bu güzel geceyi yaşatan Nikomedya Halk Dansları Topluluğu’na teşekkür etti.

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