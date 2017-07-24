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Hürriyet, Pelitli Köyü’nü Ziyaret Etti

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, referandumda ‘Hayır’ tercihi çıkan ve pek çok belediye hizmetinden mahrum kalan Gebze Pelitli Köyünü ziyaret etti

Hürriyet, Pelitli Köyü'nü Ziyaret Etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:29

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, daha önce mecliste dile getirdiği Gebze Pelitli Köyünün sorunlarını yerinde görmek için önceki gün Pelitli’deydi.

BU YAPILANLAR REVA MIDIR?

CHP Gebze ilçe Başkanı Recep Dursun, İl yöneticisi Hikmet Koçoğlu ve parti yöneticileri Olcay Öğüt ve Serhat Yaşar ile birlikte ilk olarak Kafer Ceyhanlı’yı ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, daha sonra da köy sakinleriyle konuştu. Ziyaretlerinde konuşan Hürriyet, “Gebze’nin en büyük ve kalabalık köylerinden biri olmasına rağmen Pelitli Köyü adeta cezalandırma siyaseti güdülerek belediye hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Doğalgaz, eczane ve spor alanları bulunmuyor. Mevcut sağlık ocağının kapısı ise kilitli. Alt yapı sorunları bir türlü çözülememiştir. Bu insanlara yapılanlar reva değildir. Bir an önce gerekli belediye hizmetlerinin çözüme kavuşması gerekmektedir. Bunun Ankara’da da takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

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