Hürriyet, Pelitli Köyü’nü Ziyaret Etti

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, referandumda ‘Hayır’ tercihi çıkan ve pek çok belediye hizmetinden mahrum kalan Gebze Pelitli Köyünü ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, daha önce mecliste dile getirdiği Gebze Pelitli Köyünün sorunlarını yerinde görmek için önceki gün Pelitli’deydi.

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