banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hürriyet Perşembe Pazarı'nda!

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki partilileri dün Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.

Hürriyet Perşembe Pazarı'nda!

28 Aralık 2018 Cuma 13:37

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit ilçe yöneticileri Mehmet Baştürk, Mehmet Baştan, İsmail Korkut, Başiskele İlçe Yöneticisi Şaban Sarıkan, İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, Kadın Kolları Yöneticileri Gülçin Günay, Şengül Oral, Zeynep Ergül, Ayla Ertan, Tavşantepe Mahallesi Temsilcisi Bülent Afacan, Kocatepe Mahalle Temsilcisi Özkan Kaygusuz ve partilileriyle birlikte Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.

Hürriyet pazar esnafının tezgahlarını tek tek ziyaret ederek, pazarcılarla bol bol sohbet etti. Esnafların sıkıntılarını dinleyen Hürriyet, “İzmit Belediyesi Başkan adaylığım açıklanırsa ilk Pazar esnafına geleceğim diye söz vermiştim. Şimdi de buraya o sözümü tutmaya geldim. Pazar esnafımızın Doğu Kışla Pazar alanındaki bütün sorunlarını biliyoruz. Biz bu sorunları çözmek, insanların sıkıntısız şekilde işini yapabilmesi ve sadece bir duaları için İzmit Belediyesi’ne talibiz. Bunu sadece biz değil, insanlar da çok iyi biliyor” açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akçaray’a Yılbaşı Seferleri Akçaray’a Yılbaşı Seferleri
Erbakan Vakfı Fetih Mesajı Yayımladı! Erbakan Vakfı Fetih Mesajı Yayımladı!
e-Devlet'te 2,5 milyar İşlem Yapıldı! e-Devlet'te 2,5 milyar İşlem Yapıldı!
Köprü Geçişlerinde Yeni Düzenlemeler! Köprü Geçişlerinde Yeni Düzenlemeler!
"Darıca'da Bahar Vakti!"
SKM’de Görev Dağılımı! SKM’de Görev Dağılımı!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Akçaray’a Yılbaşı Seferleri
Büyükşehir Belediyesi yılbaşı akşamına Akçaray tramvay hattında ek seferler tahsis etti.

Haberi Oku