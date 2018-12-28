Hürriyet Perşembe Pazarı'nda!

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki partilileri dün Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit ilçe yöneticileri Mehmet Baştürk, Mehmet Baştan, İsmail Korkut, Başiskele İlçe Yöneticisi Şaban Sarıkan, İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, Kadın Kolları Yöneticileri Gülçin Günay, Şengül Oral, Zeynep Ergül, Ayla Ertan, Tavşantepe Mahallesi Temsilcisi Bülent Afacan, Kocatepe Mahalle Temsilcisi Özkan Kaygusuz ve partilileriyle birlikte Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.

Hürriyet pazar esnafının tezgahlarını tek tek ziyaret ederek, pazarcılarla bol bol sohbet etti. Esnafların sıkıntılarını dinleyen Hürriyet, “İzmit Belediyesi Başkan adaylığım açıklanırsa ilk Pazar esnafına geleceğim diye söz vermiştim. Şimdi de buraya o sözümü tutmaya geldim. Pazar esnafımızın Doğu Kışla Pazar alanındaki bütün sorunlarını biliyoruz. Biz bu sorunları çözmek, insanların sıkıntısız şekilde işini yapabilmesi ve sadece bir duaları için İzmit Belediyesi’ne talibiz. Bunu sadece biz değil, insanlar da çok iyi biliyor” açıklamasında bulundu.