Hürriyet, Resmiye Teyze’yi Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naşı 19 Kasım 1938’de İstanbul’dan Ankara’ya nakledilirken, İzmit’e getirilmiş ve buradan Ankara’ya nakledilmişti. TBMM Başkanlık Divanı ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, o acı günün Kocaeli’de yaşayan şahitlerinden 92 yaşındaki Resmiye Çetin’i ziyaret ederek, o günleri Resmiye Teyze’den dinledi.





AĞLAMAKTAN SIRALAR SIRILSIKLAM OLDU

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde çok özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’e getirildiği günün tanıklarından olan 92 yaşındaki Resmiye Çetin’i, kızı Gülten Çetin Aydeniz ile birlikte oturduğu Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Hürriyet, o günleri Resmiye Teyze’den dinledi. Atatürk’ün ölüm haberini ilk duyduklarında öğrenci olduklarını söyleyen ve kara haberi okulda aldıklarını dile getiren Resmiye Çetin, “O gün her zamanki gibi saat sekiz gibi gittik mektebe. Öğretmen bir süre sınıfa gelmedi. O sırada erkek çocukları da gürültü yapmaya, yaramazlık etmeye başladı. Bir süre sonra öğretmen sınıfa geldi ve gürültü yapmamamızı söyledi ve tekrar gitti. Saat 9’u geçtikten sonra yeniden sınıfa geldi ve ‘Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Dünyamız karardı, Atatürk’ümüzü kaybettik’ dedi. Aman Allah’ım dedik. Bütün sınıf ağlamaya başladı. Oturduğumuz sıraların üzeri ağlamaktan sırılsıklam oldu. Ertesi gün Atatürk’ün ölümünü yazan gazeteler milletin elinde eskidi okumaktan. Dünyamız Atatürk ile aydınlanmıştı, onun ölümünü duyduktan sonra bütün dünyamız söndü” dedi.

ATATÜRK’ÜN ÖNÜNE DÜŞTÜM

O günü halen daha gözyaşlarıyla anlatan Resmiye Çetin, Atatürk’ü vefatından önce de defalarca görme şansı yakaladığını belirterek, “Bir gün okula haber geldi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Celal Bayar gelecek dediler. Bütün talebeler yola dizildik. Benim boyum küçük olduğu için boy sırasında önde duruyordum. Atatürk tam önümden geçerken, arkamdaki çocuk beni itti ve ben Paşa’nın önüne düştüm. Atatürk tuttu beni kollarımdan kaldırdı ve selamlaştık. Sonra yürümesine devam etti. O zaman teftişe geliyordu. Atatürk’ün açık otomobili vardı. Sık sık köyümüzden geçerdi. Ayağında potinler, pantolonu, kareli ceketi çok şık bir şekilde giyinirdi” şeklinde konuştu. Atatürk’ün vatanı gençlere emanet ettiğini de sık sık dile getiren Resmiye Çetin, Fatma Kaplan Hürriyet ile beraber Hanri Benazus’un yazdığı ve Numan Gülşah’ın hediye ettiği ‘Bu Dünyadan Atatürk Geçti’ isimli kitabı okudu. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Resmiye Çetin teyzemiz bize o günlerden bir armağan. Onun anlattıklarını dinleyip bir kez daha Atatürk’ü duymadığımız yönleriyle anma fırsatı bulduk. Resmiye Teyzemize Allah’tan uzun ömürler diliyoruz” dedi.