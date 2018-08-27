Hürriyet Şehit Ailelerini Unutmadı

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı’nda Gölcük, Derince ve Körfez ilçelerinde ikamet eden şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

ABDÜLSAMET VE EMRE KAAN’IN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

PKK terörüyle mücadele esnasında şehit olan Kocaelili şehit ailelerinin Kurban Bayramı’nda yanlarında olan Milletvekili Hürriyet ilk olarak Körfez ilçesinde ikamet eden ve 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Kayseri'de şehit edilen Abdülsamet Özen'in ailesinin evini ziyaret etti. Körfez Belediyesi Meclis üyesi Tayfun Balıkçı, Derince Belediyesi Meclis üyesi Yılmaz Filiz ve Körfez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı ile birlikte şehit babası Fehmi Özen ve annesi Hayriye Özen’in Kurban Bayramlarını kutlayan Hürriyet, daha sonra 2015 yılında Siirt'te PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen Emre Kaan Arlı'nın Derince’de oturan ailesine bayram ziyaretin bulundu. Şehit babası Şaban Arlı ve annesi Emine Arlı ile bayramlaşan Hürriyet, şehidin müzeye dönüştürülen odasını da gezdi.

ŞEHİTLERİMİZİN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ ÇOK FARKLI

Bayram’da şehit aileleriyle bayramlaşan Hürriyet daha sonra Gölcük ilçesinde oturan şehit yakınlarını da unutmadı. Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, Belediye Meclis üyesi Murat Yazıcıoğlu ve İhsaniye Mahallesi parti temsilcisi Hasan Yalta ile birlikte Cizre'de iki sene önce şehit edilen Arif Subaşıoğlu İhsaniye'de oturan ailesini ziyaret etti. Şırnak'ta 2016 yılında şehit düşen polis memuru Bayram Özdere'nin babası Hasan Özdere ve annesi Emine Özdere'yi ziyaret ederek Kurban Bayramında yanlarında olan Hürriyet, son olarak Tokat'ta vatani görevi esnasında hayatını kaybeden Oğuzhan Kurt'un babası Ecvet ve annesi Ayten Kurt ile bayramlaştı. Hürriyet ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada; “Kurban Bayramı’nda pek çok insan ailesiyle bayramlaşabiliyor, ancak şehit aileleri bayramlarını buruk bir şekilde geçiriyor. Bizler ne bu vatan uğruna şehit olan vatan evlatlarımızı ne de onların değerli ailelerini unutabiliriz. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Bir kez daha önce şehit ailelerimizin Kurban Bayramlarını kutluyor, kendilerine Allah’tan uzun ömürler diliyorum” dedi.