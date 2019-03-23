Hürriyet, Sendikalarla Bir Araya Geldi

CHP Kocaeli Milletvekili ve Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam KESK'e bağlı Tümbel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş, BES Şube Başkanı Gülizar Ateş, Eğitim-Sen Şube Başkanı Hicran Turan, Yapı Yol-Sen Şube Başkanlığı adına Adnan Yenice ve sendika yöneticilerini Eğitim Sen Kocaeli Şubesi'nde ziyaret etti.

TAM DEMOKRASİNİN HAKİM OLMASI GEREKİYOR

Burada konuşan Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mücadelemiz devam ediyor. Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik bu kenti birlikte yönetmek için katılımcı anlayışımızla kazandığımızda da aynı anlayışa devam edeceğiz. Tam demokrasinin hakim olması, nefes alan model bir kent yaratabilirsek bir dahaki dönem için umut ışığı yaratabiliriz. Bu destek için teşekkür ediyorum. Ortak aklı hakim kılmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İnanç kararlık ve azmin zafere ulaştıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.