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Hürriyet ve Tarhan'dan KOSİAD’a Ziyaret

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, KOSİAD’ı ziyaret etti.

Hürriyet ve Tarhan'dan KOSİAD'a Ziyaret

22 Mart 2019 Cuma 13:11

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Erkan Karacan’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Sanayi ve İş Adamları Derneği’ni (KOSİAD) ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunurken Hürriyet’e CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve il yöneticileri eşlik etti.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin geleceğinden sorumluyuz. Fakat bugün baktığımızda çarpık bir kentte yaşadığımızı görüyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu kentin bir kültürü var ve bu kent kültürünü biz geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

50 YIL SONRASINI DÜŞÜNEREK

Son olarak konuşan CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Akılcı projelerle kentin geleceğini şekillendirmek istiyoruz. Biz gündelik değil 50 yıl sonrasını düşünerek çalışmalar yapacağız. Direkt halka dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

BU PARALAR NEREYE GİDİYOR?

Konuşmalarına devam eden Hürriyet, “Diğer yandan baktığımızda Kocaeli’nin çok ciddi bir bütçeye sahip olduğunu biliyoruz. Buna rağmen insanlar ekonomik sıkıntı yaşıyor. Esnaf kepenk kapatıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Bu kaynak ve imkanlar varken bu paralar nereye gidiyor” dedi.

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