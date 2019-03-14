Hürriyet’ten Doğum Günü Sürprizi

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 18 yaşına yeni giren ve yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan Yeşim Kökten’in Yeşilova Mahallesi’nde ki evine giderek doğum gününü kutladı. Hürriyet’e CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve Meclis Üyesi Adayı Selin Hazer eşlik etti.

İLK OYUM HÜRRİYET’E

Hürriyet’in doğum günü sürprizinden dolayı duyduğu sevinci dile getiren Yeşim Kökten, “Fatma Hanım’ın ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. Bugün 18 yaşına girdim ve yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacağım. Dolayısıyla ilk oyumu Fatma Kaplan Hürriyet’e vereceğim” dedi.