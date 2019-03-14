banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hürriyet’ten Doğum Günü Sürprizi

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 18 yaşına giren Yeşim Kökten’e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Hürriyet'ten Doğum Günü Sürprizi

14 Mart 2019 Perşembe 16:52

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 18 yaşına yeni giren ve yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan Yeşim Kökten’in Yeşilova Mahallesi’nde ki evine giderek doğum gününü kutladı. Hürriyet’e CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve Meclis Üyesi Adayı Selin Hazer eşlik etti.

İLK OYUM HÜRRİYET’E

Hürriyet’in doğum günü sürprizinden dolayı duyduğu sevinci dile getiren Yeşim Kökten, “Fatma Hanım’ın ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. Bugün 18 yaşına girdim ve yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacağım. Dolayısıyla ilk oyumu Fatma Kaplan Hürriyet’e vereceğim” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aşık Veysel Eserleriyle Anıldı Aşık Veysel Eserleriyle Anıldı
Büyükakın Doktorlarla Buluştu Büyükakın Doktorlarla Buluştu
"Güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız"
“Darıca sağlıkta merkez olacak” “Darıca sağlıkta merkez olacak”
Gebze’de sıfır atık eğitimi Gebze’de sıfır atık eğitimi
Mahmut Civelek'in annesi vefat etti! Mahmut Civelek'in annesi vefat etti!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Aşık Veysel Eserleriyle Anıldı
Aşık Veysel ölümünün 46. yılında ölümsüz eserlerinin seslendirildiği programda anıldı.

Haberi Oku