Hürriyet'ten Kadınlar Günü Mesajı

Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Günümüzde olduğu gibi dünya tarihinde de kadınlar trajik olayların kahramanları olmuş, erkek egemenliğe dayatılan toplumların hor gördüğü kadınlar, sürekli olarak ezilmiştir. İşte o ezilmeye, o baskıya ve o sömürüye başkaldıran kadınlar bundan tam 100 yılı aşkın bir süre önce yaşanan işçi dayanışmasının da kalbi olmuştur. Sadece haklarını isteyen, evlatlarına daha iyi bakabilmek isteyen yüzlerce kadın, direnişte çıkan yangında polis barikatlarını aşamamaları sonucu hayatlarını kaybetse de, onların mücadelesi günümüze ilham kaynağı olmuştur.

Kadınlar..

Haklarını aramaya çalışırken sürekli olarak hedef gösterilen, erkek egemen anlayış karşısında aşağılanan, çalışırken yetmiyormuş gibi çalışmadığı zaman dahi sömürülen, emeğinin hiç sayılan, hangi konumda olursa olsun bir şekilde hor görülen, taciz edilen, tecavüz edilip öldürülen kadınlar.

Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiği 85 yıl öncesinin dahi gerisinde kaldık.

Ne yazık ki, günümüz Türkiye’sinde yaşanan ve neredeyse tüm şehirlerimize sıçrayan ekonomik sıkıntılar, umutsuzluk ve kötülük dalgası en çok biz kadınları etkilemektedir. Kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için çabalarken unutmamalıyız ki, oğlunun işsizliği, eşinin emeklilik sorunları, kızının istihdam edilemeyişi de kadının sorunudur.

Ve kadınların mücadelesi aslında bütün toplumun eşitlik ve adalet mücadelesidir. Biz bu mücadelenin ateşini şimdi İzmit’ten yakacağız. Kadınları eve hapseden tüm sistemleri, kadına karşı şiddeti yücelten anlayışları, emeklerinin sömürülmesine sebep olan zihniyetleri ve yoksulluğa mahkum edenleri omuz omuza mücadele ederek yeneceğiz. İzmit’in aydınlık geleceğindeki imza kadınların olacaktır.

Kadını özgür olmayan bir toplumun, özgür olmayacağına olan inancımızla birlikte, bundan sonraki 8 Martları, adaletin, barışın ve eşitliğin sağlandığı günlerde kutlamayı yürekten diliyorum.

Saygılarımla."