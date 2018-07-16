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Hürriyet’ten O Şoföre Destek Ziyareti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, halk otobüsünde genç kızları kıyafetine karışılması nedeniyle otobüsünü karakola çekerek kızlara destek olan halk otobüsü şoförü Özgür Sert’e destek ziyaretinde bulundu.

Hürriyet'ten O Şoföre Destek Ziyareti

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15

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İzmit'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; toplu taşıma aracında bir kadın kıyafeti nedeniyle sözlü saldırıya uğramış ve karakola giderek genç kızların giydiklerinden ötürü polise şikayet etmek istemişti. Halk otobüsünün şoförü Özgür Sert ise sözlü saldırıda bulunan kişiye karşı kızları savunan ve otobüsü karakola götürerek tacizciden şikayetçi olmuştu. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kızlara destek olan halk otobüsü şoförü Özgür Sert’i ziyaret ederek, davranışlarından ötürü kendisini tebrik etti.,

ÖZGÜR SERT GİBİ İNSANLARIN OLMASI SEVİNÇ VERİCİ

İzmit Bayındırlık Konutları Otobüs Durağı’nı ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet burada olayın kahramanı halk otobüsü şoförü Özgür Sert’i ziyaret ederek kendisini tebrik etti. Yaşanan olayı bir kez daha anlatan şoför Özgür Sert, “Türkiye özgür bir ülke ve kimse kimsenin ne giydiğine karışamaz. Ben üzerime düşeni ve gerekeni yaptım” dedi. CHP Milletvekili Hürriyet ise, “Minibüsüne binen yobazın kızlarımızın giydiğinden ötürü rahatsız eden, hatta daha da ileri giderek polise giderek şikâyetçi olacağını söyleyen densize haddini bildiren otobüs şoförü Özgür Sert’e teşekkür ediyorum. Böyle insanların barınmaması ve insanları rahatsız etmemesi için Özgür Sert gibi insanların varlığı bizim için sevinç verici. Kızlarımızı yobaza teslim etmeyen, arkasında durarak en temel hak ve özgürlükleri savunan Özgür Sert'e bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine yasal her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

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HürriyetşoförChpKocaeliFatme Kaplan
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