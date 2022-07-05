Hurşit Güneş: Türkiye’de sigara ucuz

Dünyanın birçok ülkesinden ve üniversitelerinden konferans daveti alan CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş, sigara zamlarıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hak verdiğini söyleyen Güneş, “Türkiye’de bir sigara paketi 25-40 TL arasında. İngiltere’de bir paket sigara 10 Sterlin” dedi.

TÜRKİYE’DE EN UCUZ SİGARA 25 TL

Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle tüm ürünlerin fiyatları artıyor. Sürekli zamlanan ürünlerden biri de sigara. Vatandaş, sigaraya gelen zamlar nedeniyle şikayetçi. CHP Kocaeli eski Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sigaranın daha da zamlanması gerektiğini belirtti. Sigaranın daha fazla zamlanması gerektiğini söyleyen ünlü ekonomist Güneş’in bu paylaşımı ülke genelinde dikkat çekti.





İNGİLTERE’DE 10 STERLİN

Prof. Dr. Hurşit Güneş’in yaptığı paylaşım şöyle: “Sigaraya yapılan zam eleştiriliyor. Türkiye’de sigaranın paketi ortalama 25 TL. İngiltere’de 10 sterlin yani 200 TL. Kimse kusura bakmasın, sağlığa zararlı olduğu bilinen bir şey neden halka ucuz satılıyor anlamıyorum...”





CUMHURBAŞKANI HAKLI!