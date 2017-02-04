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Hurşit Güneş'in acı günü

CHP Kocaeli Eski Milletvekili ve PM üyesi Hurşit Güneş’in amcasının oğlu Aziz Güneş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hurşit Güneş'in acı günü

04 Şubat 2017 Cumartesi 22:20


Kandıra esnaflarından olan, Eski Dışişleri Bakanı merhum Prof. Dr. Turan Güneş’in yeğeni, CHP Kocaeli eski Milletvekili ve PM üyesi Hurşit Güneş’in amcasının oğlu, Kandıra eski Belediye Başkanı Numan Güneş’in yeğeni, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin’in kayınbiraderi olan Aziz Güneş (64) geçtiğimiz hafta Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerindeki iş yerinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. VM Medical Park Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Güneş, 9 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. 

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