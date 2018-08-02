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Hüseyin Aksoy’a Veda Ziyareti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a veda ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Aksoy'a Veda Ziyareti

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:29

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Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Sayın Valimiz  ile birlikte görev yapmaktan onur duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük’e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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Hüseyin AksoyVali AksoyKocaeli ValisiBaşsavcıMehmet Ali KurtAyhan Memük
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