Hüseyin Aksoy’a Veda Ziyareti

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Sayın Valimiz ile birlikte görev yapmaktan onur duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük’e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.