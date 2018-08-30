Hüseyin Aksoy'un Zafer Bayramı Mesajı

Saygıdeğer Kocaelililer;

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren Büyük Zafer’in 96. yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Tarih, bir milletin en önemli hayat kaynaklarından biridir. Milletler tarihlerinden güç alarak geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ederler. Ecdadımız da uğrunda büyük büyük bedeller ödeyerek, bizlere her sayfası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, bu süreçteki tarihi dönemeçlerden birini ifade etmektedir. İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Atatürk’ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde milletimiz ve ordumuz adeta imkansızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.

30 Ağustos; milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı destandır. İstiklal Savaşı’nı taçlandıran, milli ruhumuzu ve onurumuzu yücelten, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’yle milletimizin egemenliğinin, kayıtsız-şartsız bağımsızlığının ve ebedi varlığının anıtı dikilmiştir.

Bize düşen en büyük görev ise, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı; aynı şuurla ve kararlılıkla korumak, her alanda en üst seviyelere çıkarmak, Cumhuriyeti’mizi muhafaza ve müdafaa ederek, şer odaklarına karşı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır.