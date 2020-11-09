Hüseyin Baş: Rol modelimiz Atatürk olmalıdır 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımlayan BTP lideri Hüseyin Baş ,“Zor zamanlardan geçen ülkemizin Atatürksüz çıkış yolu yok. Rol modelimiz Atatürk olmalıdır. Tüm Türkiye’yi Atatürk'te bir ve beraber olmaya davet ediyorum”dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 13:05