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Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

22 Aralık 2022 Perşembe 22:31

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan grup, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Grup adına açıklama yapan platform başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, öğretim görevlisinin, Hz. Muhammed'e ve tüm Müslümanlara hakaret ettiğini söyledi.
İslam'ın her zaman barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin öncüsü olmuş son hak din olduğunu vurgulayan Akbulut, özgürlük kisvesi altında dinlerine dil uzatılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Akbulut, en temel insan haklarını dahi anlayamayan bu kişinin gençlere verebileceği hiçbir değer bulunmadığını savunarak, "İslam dinine hakaret eden, bizleri baskı ve tahakkümle bu hakaretlerine maruz bırakan failin başta Yıldız Teknik Üniversitesinden atılması, sonrasında işlediği bu suçlardan ötürü cezalandırılması için gerekli tüm hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz." ifadesini kullandı.


AA
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Anahtar Kelimeler
Hz. Muhammede Hakaret
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