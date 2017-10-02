İbrahim Kadıoğlu'dan açıklama

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Halil İbrahim Kadıoğlu, ilçe başkanlığı ile ilgili gelinen son durumu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında, yönetime hazır olduğunun altını çizen Halil İbrahim Kadıoğlu şu ifadelere ver yerdi:

“Milli Görüş hareketinin kurulmasından beri içinde bulunduğum bu hareketinin bir neferi ve hizmetkârıyım. Gelinen süreçte 50 yıllık siyasi geçmişimizden de güç alarak; Gebze ilçemizde birlik ve beraberliği sağlamak, başkanlığımda AK Partimize hizmet etmiş bütün üye, mahalle başkanı, ilçe yöneticisi ve gönül eri kim varsa hepsini bir çatı altında birleştirip, 2019 seçimlerine en güçlü şekilde mücadele edecek bir ekibi oluşturma gayreti içerisinde AK Parti ilçe başkanlığına aday oldum.

Adaylığa benim ile birlikte talip olan ve aday olması üst düzey parti yöneticilerimizce istenen bütün arkadaşlarımız partimiz için çok önemli ve küstürülmemesi gereken önemli değerlerdir.

Hepsinin büyüğü ve 50 yıl yalpalamadan bu davaya hizmet etmiş abileri olarak, hiçbirini kırmadan, hepsini bir araya getirip, geniş bir istişare grubu oluşturup, ortak akıl ile partimizi yönetip ilçemiz ve ülkemiz adına 2019 seçimlerinden güzel bir sonuç çıkarmak istiyoruz.

Parti yöneticilerimizin bu durumları dikkate alarak Gebze’miz için sağlıklı bir karar vereceklerine inancımız tamdır.

Kaybedilecek zamanımız yoktur.260 bin kişilik AK Partimiz için Kocaeli de önemli bir misyon ifa etmektedir.

Gebze Halkımızı rahatlatacak, belirsizliği ortadan kaldıracak bir iradeye acil ihtiyacımız vardır.

Gebze halkı ve partimize gönül vermiş insanlarımızla el ele birlik ve beraberlik içinde partimizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, herkesi kucaklayıcı bir anlayışla yönetime hazırız.