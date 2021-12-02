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İbrahim’in Hayali Gerçek Oldu

23 yaşındaki İbrahim küçüklüğünden beri cami resimleri çizerek büyüdü. En sonunda hayalleri gerçek olan İbrahim, Cemil Meriç ile Sultan Ahmet ve Ayasofya’yı gezdi

İbrahim'in Hayali Gerçek Oldu

02 Aralık 2021 Perşembe 09:01


 

 

3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden İbrahim Büyükyaşar’ın hayali gerçek oldu. Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya Cami’ni öğretmenleriyle birlikte ilk defa ziyaret eden İbrahim’in mutluluğu her şeye değerdi.

 

HAYALDİ GERÇEK OLDU

‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi kapsamında İbrahim uzun yıllardır görmeyi hayal ettiği, güzelliği ve ihtişamıyla herkesi büyüleyen Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya Cami’ni ziyaret etti. Çocukluğundan beri cami resimleri çizen İbrahim’in % 71 işitme kaybı ve konuşma bozukluğu tanıları bulunuyor. Ayrıca diğer sağlık sorunları da mevcut.

 

SULTAN AHMET VE AYASOFYA’YI ZİYARET ETTİ

Camilere olan ilgisi ve sevgisi çok uzun yıllara dayanan İbrahim, 5 yaşında babası ile birlikle camide namaz kılmaya başlamış. İbrahim her camiye girdiğinde camilerin içlerindeki süslemelerden yazılardan çok etkilenmiş. Hayranlıkla camilerin her yerini inceleyip evde de onları resmetmeye başlamış. İlerleyen yaşlarda bilgisayar kullanmayı öğrenen İbrahim, internetten bulduğu cami fotoğraflarını biriktirip albümler oluşturmuş. İbrahim’in en büyük hayali ise Sultan Ahmet ve Ayasofya’yı ziyaret etmekti. Bu hayali, gerçek olan İbrahim’in ailesi, ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne engelli vatandaşlarımız için Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete sunduğu için çok teşekkür ediyorum’’ dedi

 

İLETİŞİMİ DAHA İYİ OLDU

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde mutfak dersleri, müzik, el sanatları, drama, beden eğitimi dersleri alan İbrahim’in annesi Kader hanım, ‘’Derslerin dışında İbrahim sosyal ve kültürel etkinliklere de katılıyor. Cemil Meriç’e başlamadan önce sesiz kendi halinde bir çocuktu. Ancak bu merkezde eğitim almaya başladıktan sonra mutfak işlerinde, ev işlerinde bana çok yardımcı oldu.  İnsanlarla iletişimi daha farklı daha iyi oldu. Kendini daha güzel ifade etmeye başladı’’ ifadesini kullandı.

 








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