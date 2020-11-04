banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İcralık Borçlara Yeni Yıla Kadar Faiz Affı

Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasını uzattı.

İcralık Borçlara Yeni Yıla Kadar Faiz Affı

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:45

 Abonelerden gelen yoğun istek üzerine, kampanyadan son yararlanma tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Türkiye’nin önde gelen elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, abonelerine pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklara karşı yeni çözümler geliştiriyor. Bu süreçte, fatura borçlarına 9 aya varan taksit imkânı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler sunulurken, geçtiğimiz ay başlayan, icra borçlarına faiz affı kampanyası da uzatıldı.

Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesinden kalan ödenmemiş fatura borçlarına getirdiği faiz silme kararının tarihini uzattığını açıkladı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan uygulama, abonelerden gelen yoğun talebin ardından 31 Aralık’a dek yürürlükte olacak. Yıl sonuna dek devrede olacak kampanya sayesinde salgın döneminde abonelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni bir çözüm daha hayata geçirilecek.Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan, icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan müşteriler, 31 Aralık tarihine kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralardan herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabiliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaldırım Parklanmasına Geçit Yok Kaldırım Parklanmasına Geçit Yok
KSO Başkanı Zeytinoğlu Ekim Ayı Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu Ekim Ayı Enflasyon Oranlarını...
Çiftçi Başarılı Öğrencileri Kabul Etti Çiftçi Başarılı Öğrencileri Kabul Etti
Büyükakın, BEMBİRSEN Yönetimini Konuk Etti Büyükakın, BEMBİRSEN Yönetimini Konuk Etti
Avlanan Kuşlar Doğaya Bırakıldı Avlanan Kuşlar Doğaya Bırakıldı
Kavgada 5 Kişi Yaralandı Kavgada 5 Kişi Yaralandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kaldırım Parklanmasına Geçit Yok
Kaldırımlara park ederek yaya güvenliğini riske atan araçlar hem çekildi hem de sahiplerine ceza yazıldı...

Haberi Oku