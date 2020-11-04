Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesinden kalan ödenmemiş fatura borçlarına getirdiği faiz silme kararının tarihini uzattığını açıkladı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan uygulama, abonelerden gelen yoğun talebin ardından 31 Aralık’a dek yürürlükte olacak. Yıl sonuna dek devrede olacak kampanya sayesinde salgın döneminde abonelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni bir çözüm daha hayata geçirilecek.Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan, icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan müşteriler, 31 Aralık tarihine kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralardan herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabiliyor.
İcralık Borçlara Yeni Yıla Kadar Faiz Affı
Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasını uzattı.
Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesinden kalan ödenmemiş fatura borçlarına getirdiği faiz silme kararının tarihini uzattığını açıkladı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan uygulama, abonelerden gelen yoğun talebin ardından 31 Aralık’a dek yürürlükte olacak. Yıl sonuna dek devrede olacak kampanya sayesinde salgın döneminde abonelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni bir çözüm daha hayata geçirilecek.Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan, icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan müşteriler, 31 Aralık tarihine kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralardan herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabiliyor.