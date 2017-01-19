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İddianame tamamlandı!

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame tamamlandı!

19 Ocak 2017 Perşembe 09:58

 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki General Nahit Şenoğul Seymen Kışlasından Sakarya Valiliğine yönlendirilen 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover askeri araçla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame tamamlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 21'i tutuklu, 7'si adli kontrol kararıyla yargılanmasına karar verilen 28 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından hapis cezası istendi.

AA

 

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