İddianame tamamlandı!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki General Nahit Şenoğul Seymen Kışlasından Sakarya Valiliğine yönlendirilen 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover askeri araçla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame tamamlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 21'i tutuklu, 7'si adli kontrol kararıyla yargılanmasına karar verilen 28 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından hapis cezası istendi.
AA