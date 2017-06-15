İftar sofrası Adem Yavuz’da kuruldu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası bu sefer Adem Yavuz mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. İftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Sait Erol ve mahalle sakinleri katıldı.



SABİT PAZARI İNCELEDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi, Adem Yavuz Mahallesine kazandırılan Aladdin Şahbaz Parkını gezdi. Başkan Köşker parktaki incelemelerinin adından beraberindeki heyetle birlikte Adem Yavuz Mahallesi’nde inşaatı süren kapalı pazar yerine geçti. İnşaatın durumu hakkında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Yaklaşık iki ay önce temelini attığımız kapalı pazar yerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu kapalı pazar yeri bittiği zaman, Adem Yavuz ve çevresindeki mahallere güzel hizmetler sunan bir yer olacak” dedi.



KARDEŞLİK SOFRAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker kapalı pazar yerindeki incelemelerinin ardından iftar programının düzenleneceği alana geçti. Burada masaları tek tek gezen Başkan Köşker, mahalle sakinleri ile sohbet etti. İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk sofrası, kardeşlik sofrası, kardeşlik soframıza hepiniz hoş geldiniz. Kurulan bu sofraların değerini bilmek lazım, tuttuğumuz oruçların değerini bilmek lazım, içinde bulunulan Ramazan Ayının kıymetini bilmek lazım. Allah bizleri kıymetini bilenlerden eylesin.



ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANI

Şu mübarek Ramazan ayını bombaların altında karşılayan din kardeşlerimiz var, onlar içinde dua edelim. Ülkemizi karıştırmak isteyenler var ülkemiz üzerinde oyunlar oynayanlar, bizlere yakın olan ülkeler üzerinde dahi oyunlar oynanıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil ve yeni Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler var. Zaman birlik olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.



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