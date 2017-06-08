İftar sofrası Mevlana’da kuruldu

Gebze Belediyesinin her yıl düzenlediği geleneksel mahalle iftarı Mevlana Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında birleştirdi. İftar Programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Ak Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye meclis üyeleri, Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ve mahalle sakinleri katıldı.



RAMAZAN BEREKETİ

İftar öncesi masaları tek tek gezen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker mahalle sakinleri ile sohbet etti, öneri ve taleplerini dinledi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Her zaman söylüyorum kurulan bu sofralar kardeşlik sofrası, birlik beraberlik sofrası, bereket sofrası. Önemli olan hep birlikte aynı sofra etrafında iftar yapabilmek, aynı sofrayı paylaşmanın bereketi başka olur. Olması gereken de aslında tam da bu. Bu sofralarımızın kıymetini bilelim. Önemli olan bu güzellikleri yılın geri kalan 11 ayında da yaşatabilmek.



ÇOK DAHA DEĞERLENECEK

Gebze genel olarak gelişen geliştikçe güzelleşen bir kent olmaya devam ediyor. Bugün bu bölgeye yapılan adliye binası yakın bir zaman da inşaatı bitecek ve Cuma Pazarın taşınacağı Mevlana Modern Kapalı Pazar yeri ile birlikte bu bölge canlanacak. Bunun yanı sıra Gebze’ye gelecek olan Metro’nun istasyonu da hemen Kapalı Pazar alanının karşısında yer alacak. Bu bölge ulaşımı ile yapılan tesisleri ile çok önemli bir bölge olacak” dedi.



ÇOCUKLARA SÜPRİZ HEDİYELER