İftar sofrası Mimar Sinan’da kuruldu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimar Sinan Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Hakan Höbek, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, Mahalle Muhtarı Necati Kütük ve mahalle sakinleri katıldı.
MASALARI BİR BİR GEZDİ
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.
İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu.
BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN
Allah Ramazan ayını doya doya sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Kardeşliğimiz daim olsun. Bulunduğumuz durumun şükrünü etmeyi nasip etsin. Yanı başımızdaki Müslüman ülkeler bakıp halimize şükretmek ve kıymetini bilmek lazım” ifadelerini kullandı
ÇOCUKLARA ÖZEL SÜRİZLER
Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar programına çocuklar unutulmadı. Çocuklar için özel oyunlar sergilendi, özel hediyeler verildi. Çocuklar özellikle Karagöz ve Hacivat’ın maceralarına çok güldü. Çocuklara özel hazırlanan programda çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi. İftar programında ayrıca semazen gösterisi de yer aldı.
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