İftar sonrası Gebzelilere ikramlar

14 Haziran 2017 Çarşamba 09:04
Aileleri ve akrabalarıyla çoluk çocuk her akşam adeta kent meydanına akın eden Gebzeliler, teravih namazı sonrasında meydanda düzenlenen çeşitli programları ilgiyle takip ediyor. Ramazan dolayısıyla sahur vaktine kadar canlılığını koruyan meydanda vatandaşlara Gebze Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Ramazan münasebetiyle kurulan çayhanede, aileleriyle birlikte sahur vaktine kadar meydanı dolduran Gebzelilere çay ikramı gece geç saatlere kadar sürüyor. Kent meydanında düzenlenen programlardan ve iftar sonrası yapılan çay ikramlarından oldukça memnun olduklarını ifade eden Gebzeliler, hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ediyor
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