İftar sonrası Gebzelilere ikramlar 11 ayın sultanı Ramazan Gebze’de de dolu idrak ediliyor. Her yıl geleneksel olarak mahallelerde kurulan iftar sofralarında Gebzelileri Halil İbrahim bereketinde bir araya getiren Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda da Gebzeliler için çeşitli programlar düzenliyor.

14 Haziran 2017 Çarşamba 09:04