İHA Yarışında GTÜ 4. Oldu

Gebze Teknik Üniversitesinde(GTÜ) geçen yıl Türkiye’de ilki yapılan Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması ikinci kez TAI Ankara Kahramankazan Yerleşkesinde düzenlendi. Yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları (İHAlar) geliştirilmesini amaçlayan yarışmada finale kalan yerli ve yabancı 97 takım yarıştı. Takımlar, İHA'lar ile TÜBİTAK tarafından belirlenen görevleri yerine getirip parkurları tamamlayarak dereceye girebilmek için mücadele verdi.



TÜBİTAK UAV 2017 Yarışması'nda GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından Prof. Dr Yusuf Sinan AKGÜL’ ün akademik danışmanı olduğu Kelebek Takımı Sabit Kanat kategorisinde dördüncü olurken, Ar.Gör. Fahreddin Fatih ÖNGÜL ‘ün akademik danışmanı olduğu Tuğrul Takımı Döner Kanat Kategorisinde 15. oldu. 13-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası İHA TÜRKİYE Yarışmasında Tuğrul Takımı "En Sportmen Takım" ödülünü de GTÜ’ ye kazandırdı.