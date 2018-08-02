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İhbarlar “Açık Kapı“ya Yapılacak

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu madde ve bağımlılığı konularında başlatılan mücadele kapsamında vatandaşların ihbar, talep ve şikayetlerini Açık Kapı birimine yapmalarını istedi.

İhbarlar 'Açık Kapı'ya Yapılacak

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:50

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aksoy, devlet-vatandaş işbirliğiyle, her geçen gün artarak toplumu tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelede, daha çok başarıya ulaşacağına dikkat çekerek, vatandaşların uyuşturucu madde ile ilgili ihbar, şikayet ve talepleri öncelikle Kocaeli Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı birimine yapmaları gerektiğini belirtti. 

Muhtarlar ve okul güvenlik koordinasyon görevlilerinin bundan böyle konuyla ilgili bütün verileri Açık Kapı Sistemi'ne bildireceklerini belirten Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğinde kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması maksadıyla Açık Kapı birimleri faaliyete geçirilmişti. Gerek küresel ölçekte ve gerekse ülkemizde teröre finansman sağlanmasının yanı sıra genç nesilleri tehdit eden uyuşturucu ile topyekun bir mücadelenin başlatılması konusunda vatandaşlarımızın talep ve beklentileri, devlet-vatandaş işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Bu itibarla, bundan böyle uyuşturucu ile ilgili mücadelede vatandaşlarımızın ihbar, talep ve şikayetlerini, Valiliğimizde bulunan Açık Kapı bankosuna gelerek bildirimde bulunabilecekleri gibi internet üzerinden acikkapi.gov.tr adresini tıklayarak veya Valilik web sitesinden Açık Kapı linkini tıklayarak elektronik ortamda başvurularını yapabilecekler. Bu sayede yapılan ihbar ve şikayetlerin anında en üst düzey yetkili tarafından değerlendirilerek, en kısa sürede ve en etkin bir şekilde işlem yapılması sağlanacak."

Vali Hüseyin Aksoy, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede devlet-vatandaş işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu konuda gösterecekleri hassasiyete ve verecekleri her türlü desteğe teşekkür etti.

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