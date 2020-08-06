İHH Ekipleri Beyrut’ta Çalışmalara Başladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından yaraları sarmak üzere İHH harekete geçti. İHH ekipleri, patlamanın olduğu Beyrut limanında vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları başladı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Kızılhaç’ı, son olarak meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldiğini duyurdu. Patlamanın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri harekete geçti. Yaraların sarılmasına yardımcı olmak üzere ilk etapta patlama bölgesinde vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibi hizmete geçti.

Vakfın, halihazırdaki bölgedeki çalışmaları şu şekilde:

-Bölgedeki İHH partneri vasıtasıyla sahada arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

-Hastanelerdeki ihtiyaç malzemeleri için hazırlıklarını sürdürülüyor.

-Mülteci kampındaki mutfakta çıkartılan sıcak yemekler bölgede evleri zarar gören ailelere gün içerisinde ulaştırılacak.

-İçerisinde sandviç, ayran ve su bulunan bin 200 paket yiyeceğin hazırlığı devam ediyor.

-Zarar gören evlerin tamir ve tadilatlarına destek olunacak.

-Barınma yardımları sağlanacak.

Acil Yardım Kampanyası başlatıldı

İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Lübnan halkının yaralarının sarılması için ayrıca bir Acil Yardım Kampanyası başlattı. İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, aşağıdaki İBAN Numaraları (LÜBNAN açıklaması ile) veya online bağış linki vasıtasıyla bağışta bulunabilecek

Online Bağış İçin tıklayınız : https://bagis.ihhkocaeli.org.tr/?k=1650

Banka yoluya bağışlarınız için:

Hesap adı:

İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği

Kuveyttürk IBAN TR89 0020 5000 0952 7452 4000 01

Ziraat IBAN TR84 0001 0007 2959 8629 5650 01

Banka yolu ile bağışlarınızda AÇIKLAMA kısmına LÜBNAN yazmayı unutmayınız

İletişim:

0 262 333 2 334 - 0 552 333 2 334

M.Ali Paşa Mah. Köse sok.

No:36 İzmit / KOCAELİ