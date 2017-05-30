İHH Gebze Ramazan Kumanyası Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluşunun 25’inci yılında Ramazan 2017 çalışmalarına “Sizi Bekliyorlar” sloganıyla başladığı çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı boyunca yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca kişiye yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH Gebze temsilciliğine gönderilen kumanyalar, İHH görevlilerince Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova 'da bulunan dar gelirli ailelere teslim edildi.

İHH Gebze Başkanı Turgut Veisoğlu, ’komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ hadisi doğrultusunda yola çıktıklarını belirterek, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Ramazan yardımında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da bulunan dar gelirli ailelere ulaştırmak için gönderdiği Ramazan Kumanyasını dağıtımını gerçekleştirdik. Rahmet ve mağfiret ayı olan Mübarek Ramazan´da ailelerimizin ihtiyacını bir nebzede olsa gidermeye çalıştık. İHH´nin farklı çalışmalarıyla Gebze ve diğer ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Muhtaç ailelerinin yüzünü güldürmek isteyen tüm insanları İHH ´ye destek olmaya davet ediyorum. 19 Mayıs'ta vefat eden Genç İHH Gebze Hanım Kolları sorumlusu Lütfiye Gül kardeşimizi birkez daha rahmetle anıyorum. " dedi.