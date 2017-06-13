İHH Gebze Yetimler Yararına İftar Verdi

İslam işbirliği tarafından kabul edilen ve her yıl Ramazan ayının 15. gününde idrak edilen ‘Dünya Yetimler Günü’ nedeniyle Darıca Belediyesi Sancaktepe Sosyal tesislerinde düzenlenen iftara binlerce kişi katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Bölge temsilcisi Turgut Veisoğlu, programa katılanlara ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, '' İHH’nın dünyanın dört bir yanında yetimler başta olmak üzere, mazlum olan ihtiyaç sahibi bütün insanlara yardım ulaştırmak için büyük bir gayret sarf etmekte. Yetimler kutsal emanetlerdir, Müslümanlar olarak bizim tüm yetimlere sahip çıkmamız lazım. Biz bu anlamlı günde İHH olarak yetimlerle ilgili hem ülkemizde hem de dünyada bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Dünya Yetimler Günü, bir hissiyatın adıdır