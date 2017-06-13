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İHH Gebze Yetimler Yararına İftar Verdi

İHH Gebze Bölge Temsilciliği "Dünya Yetim Günü" dolayısıyla Yetimler yararına iftar verdi.

İHH Gebze Yetimler Yararına İftar Verdi

13 Haziran 2017 Salı 10:39

İslam işbirliği tarafından kabul edilen ve her yıl Ramazan ayının 15. gününde idrak edilen ‘Dünya Yetimler Günü’ nedeniyle Darıca Belediyesi Sancaktepe Sosyal tesislerinde düzenlenen iftara binlerce kişi katıldı.

Kutsal Emanetlerdir Yetimler

Ney dinletisiyle başlayan program okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardında ezanla birlikte iftarlar açıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Bölge temsilcisi Turgut Veisoğlu, programa katılanlara ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, '' İHH’nın dünyanın dört bir yanında yetimler başta olmak üzere, mazlum olan ihtiyaç sahibi bütün insanlara yardım ulaştırmak için büyük bir gayret sarf etmekte. Yetimler kutsal emanetlerdir, Müslümanlar olarak bizim tüm yetimlere sahip çıkmamız lazım. Biz bu anlamlı günde İHH olarak yetimlerle ilgili hem ülkemizde hem de dünyada bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Dünya Yetimler Günü, bir hissiyatın adıdır

Sizlerin duyarlılığı ve destekleri sayesinde yetimler yararına düzenlediğimiz iftara maddi ve manevi destekleriniz bizim için çok önemli." diye konuştu.

Programın sonunda yetimler yararına açılan stantlarında İHH Gebze Kadın Kollarının el emekleriyle hazırladıkları eşyaların satışı gerçekleştirildi.İftardan ve stantlardan elde edilen yardımlarla yetimlerin ihtiyaçları giderilecek.

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