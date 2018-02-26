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İHH Gebze’den Van’a Kardeşlik Köprüsü

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği Kadın Kolları ile Dilovası Vanlılar Derneğinin “Gebze'den Van’a Kardeşlik Köprüsü” projesini kapsamında yardımlar Van’a ulaştırıldı.

İHH Gebze'den Van'a Kardeşlik Köprüsü

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:20

EMANETLER SAHİPLERİNE ULAŞTI

Yapılan proje hakkında açıklamalarda bulunan İHH Gebze Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Asuman Veyisoğlu, Gebze ve Dilovası’da yapılan çalışmaların ardından projeyi tamamlayıp Van’a geldiklerini belirten Veyisoğlu “Emanetleri sahiplerine teslim emenin mutluluğu tarif edilemez bir duygu. Çocukların mutlu olması,  gülmesi ile gelecek günler daha iyi olacak. Bu hayra vesile olan kardeşlik köprüsüne katkı sunan Dilovası Vanlılar Derneğine, Çayırova, Darıca ve Gebze İHH gönüllülerinden Allah razı olsun. “dedi.

ŞAHİTLİK ETTİK

Dilovası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak  “Projeye kendilerini dahil eden İHH Gebze Temsilciliğine teşekkür ediyorum. Batıda yaşayan Vanlılar olarak hemşerilerimize bir nebzede olsa yardım etmek bizleri mutlu etti. Yardımların dağıtımına bizzat katılara İHH’nın yaptığı güzel işleri şahit oldu.” Dedi.

Yardımlar Van İHH İnsani Yardım Derneği merkezinde hazır bulanan çocuklar, kendilerine yapılan ekonomik destekten memnun olmanın mutluluğuyla İHH yetkililerime teşekkür ettiler.

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