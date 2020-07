İHH Kocaeli kurban'da 52 ülkede

İHH, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurban Rahmettir” sloganıyla Türkiye dahil dünyanın 52 ülkesine yola çıkacak. İHH’nın bu yılki kurban bedeli 900 TL. Türkiye’de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

İKİ FARKLI BAĞIŞ KABUL NOKTASI VE DERNEK MERKEZİ

İHH Kocaeli, 2020 Kurban tanıtım çalışmalarını yapmak ve kurban bağışları için bu yıl Yürüyüş Yolunda Fevziye Camii önü ve Yeni Cuma Tramway Durağı yanında birer stant açtı. Ayrıca Doğukışla Tramway Durağı karşısındaki dernek binasında da kurban çalışmalarını sürdüren İHH Kocaeli ekipleri bayrama kadar gün boyunca bağışçılara hizmet sunacak. Bayrama kadar stantlarda ve dernek merkezinde bağışlar kabul edilirken, banka yolu ve online bağış yollarıyla Bayramın 2. günü gece 23.59'a kadar Kurban bağışlarını kabul edecek. Et bağışları için bayram boyunca dernek binası vatandaşların hizmetine açık olacak.





KURBAN HİSSE BEDELİ 900 TL, BAYRAMLIK 150 TL<

Kurban Hisse bedelinin 900 TL olarak belirlendiği İHH, bayramda yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları da sevindirecek. İHH Kocaeli çocukları sevindirmek ve bayram sevincini yaşamaları için hayırseverlerin destekleri ile Ramazan Bayramında olduğu gibi bu bayram da "Bayramlık" hediye edecek. Vatandaşlar dilerlerse 150 TL karşılığında bir çocuğun daha bayram etmesine vesile olabilecekler.



DOĞRUDAN ET BAĞIŞI DA KABUL EDİLECEK

İHH Kocaeli kurbanlık hisse bağışının yanında ilimizde vatandaşlarımızca kesilen kurbanlıklardan bağışlanmak istenen etlere de talip olacak. Bayram boyunca kesilen kurbanlıklardan ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak ve dernek yararına kullanılmak üzere bağışlanan etler derhal muhafaza altına alınıp hijyenik koşullarda gerekli yerlere ulaştırılacak. Bayramda hayır mesaisine devam edecek olan İHH Kocaeli vatandaşlara Kurban bağışı konusunda her yıl olduğu gibi bu yılda her türlü desteği sağlayacak.

NELER YAPILACAK?

İHH, 2020 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 52 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Yurt içi ve kriz bölgelerine öncelik verilecek, kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Yurt içindeki muhtaçlar ayrıca önem gösterilecek.





52 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan.

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Eswatini, Mozambik ve Cibuti.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan ve Suriye.

Asya: Bangladeş, Pakistan (Pakistan ve Doğu Türkistan), Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Myanmar. (Arakan)

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınıyor.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesiliyor.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletiliyor.

KURBANLAR NASIL BAĞIŞLANACAK?

Vatandaşlar her türlü mecradan bağış yapma imkanı tanıyan İHH Kocaeli'ye bağışlar şu yollardan yapılabilecek:

- M.Alipaşa Mahallesi, Köse Sk. No:36 (Dogukışla Tramway Durağı Karşısı) adresindeki Dernek binasına

veya

- Yürüyüş Yolunda Fevziye Camii önü ve Yeni Cuma Tramway Durağı yanındaki stantlara,

veyahut da

- İlçe temsilciliklerine gelerek,

-Internet üzerinden Kurban Bağışı için https://bagis.ihhkocaeli.org.tr?k=1546

Bayramlık Bağışı için ise https://bagis.ihhkocaeli.org.tr?k=1091 adresine tıklayarak,

-0 262 333 2 334 ve 0 552 333 2 334 telefonlarını arayarak,

(Bağışçıların Banka yolu ile bağışlarınızda; AÇIKLAMA kısmına "KURBAN" yazmayı ve Ad-Soyad, TEL NO eklemeyi;

-Bayramlık bağışlarında ise AÇIKLAMA kısmına "BAYRAMLIK" yazmayı,

unutmamaları önem arzediyor.)

İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Hesapları:

Kuveyttürk IBAN TR

89 0020 5000 0952 7452 4000 01

Ziraat IBAN TR

84 0001 0007 2959 8629 5650 01

