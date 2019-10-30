İHH Kocaeli'den Birlikte Isınalım Çağrısı

SOBA ve KÖMÜR yardımlarınız, Kocaeli'de ilgilendiğimiz muhtaç aileleri ısıtacak, bu kış onlar için daha kolay olacak!
1 Ailenin İhtiyacı(Soba+40 Torba Kömür):
SOBA: 300 TL
1 Torba KÖMÜR: 25 TL
Bu yılki kış çalışmalarına “Birlikte Isınalım” sloganıyla başlayan İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli genelinde yürüteceği faaliyetler sonucunda ihtiyaç sahibine ailelere soba ve kömür yardımlarını ulaştıracak.
SOBA ve KÖMÜR yardımlarınız, Kocaeli'de ilgilendiğimiz muhtaç aileleri ısıtacak, bu kış onlar için daha kolay olacak!
1 Ailenin İhtiyacı(Soba+40 Torba Kömür):
SOBA: 300 TL
1 Torba KÖMÜR: 25 TL