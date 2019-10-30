İHH Kocaeli'den Birlikte Isınalım Çağrısı

Kış ayları en çok onlar için zor geçiyor. Mağdurlar, kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. İhtiyaç sahiplerinin soba ve kömüre ihtiyacı var. Yaklaşan kışın soğugunu, üşüyen elleri, titreyen bedenleri, tek bir şey ısıtabilir: Sıcacık Bir İyilik!

SOBA ve KÖMÜR yardımlarınız, Kocaeli'de ilgilendiğimiz muhtaç aileleri ısıtacak, bu kış onlar için daha kolay olacak!

1 Ailenin İhtiyacı(Soba+40 Torba Kömür):

SOBA: 300 TL

1 Torba KÖMÜR: 25 TL









