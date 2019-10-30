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İHH Kocaeli'den Birlikte Isınalım Çağrısı

Bu yılki kış çalışmalarına “Birlikte Isınalım” sloganıyla başlayan İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli genelinde yürüteceği faaliyetler sonucunda ihtiyaç sahibine ailelere soba ve kömür yardımlarını ulaştıracak.

İHH Kocaeli'den Birlikte Isınalım Çağrısı

30 Ekim 2019 Çarşamba 17:03

Kış ayları en çok onlar için zor geçiyor. Mağdurlar, kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. İhtiyaç sahiplerinin  soba ve kömüre ihtiyacı var. Yaklaşan kışın soğugunu, üşüyen elleri, titreyen bedenleri, tek bir şey ısıtabilir: Sıcacık Bir İyilik!

SOBA ve KÖMÜR yardımlarınız, Kocaeli'de ilgilendiğimiz muhtaç aileleri ısıtacak, bu kış onlar için daha kolay olacak!

1 Ailenin İhtiyacı(Soba+40 Torba Kömür):

SOBA: 300 TL

1 Torba KÖMÜR: 25 TL




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