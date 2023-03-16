İHH, çalışmaları ile yetimlere bayramlık giysiler, ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyaları, zekat, fitre dağıtımları ve iftariyelik ikramlarında bulunacak.

İHH Ramazan'da 3 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ‘Ramazan Hayata Bereket’ sloganıyla Türkiye’de ve kriz yaşanan ülkelerde yardım faaliyetlerinde bulunacak. Ramazan’da 3 milyona yakın kişiye yardım ulaştırmayı hedefleyen İHH çalışmalarını depremden etkilenen illerde yoğunlaştıracak. İHH, çalışmaları ile yetimlere bayramlık giysiler, ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyaları, zekat, fitre dağıtımları ve iftariyelik ikramlarında bulunacak.

İHH KOCAELİ HEDEFLERİNDE 5 TIR OKUL BESLENMESİ DE VAR

İHH Kocaeli, gerçekleştirilmeyi planladığı bu yılki ramazan yardımlarını; 5 tır okul beslenme, 2000 koli kumanya, 5000 kişilik iftar, 4000 çocuğa bayramlık şeklinde belirledi. Ayrıca Kocaeli’den gidecek gönüllülerle, 8-9 Nisan tarihlerinde Deprem Bölgesi olan Diyabakır’da yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık, kumanya dağıtımı, iftarı da içeren bir dizi özel etkinlik yapılacak.

310 BİN KİŞİYE GIDA KUMANYASI DAĞITILMASI HEDEFLENDİ

550 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin depremden etkilenen illerde yoğunluklu olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde toplam 250 bin kişiye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 60 bine yakın ihtiyaç sahibine gıda kumanyası ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye’de dağılacak gıda kolilerinin ilk etabı 65 TIR’la 81 şehre doğru yola çıktı.

İFTARİYELİKLER İKRAM EDİLECEK, BAYRAMLIKLAR DAĞITILACAK

Bağışçılar, kurulacak iftar sofralarına 70 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İHH Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca, çocukları mutlu edecek çalışmalar da planladı. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 500 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. İHH, bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de Ramazan’da on binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen sene yapılan yardım faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra, 58 ülkede 2 milyon 700 bin kişiye ulaşıldı.

"75 bin 289 aileye fitre, fidye ve zekât dağıtıldı.

"312 bin 684 adet gıda kumanyası dağıtıldı.

"Kumanyalardan 1 milyon 563 bin kişi istifade etti.

"380 bin 690 kişiye iftariyelik ikramında bulunuldu.

"122 bin 446 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

"Türkiye genelinde 23 bin 584 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Suriye’de ise 2 bin 200 aileye gıda kartı, 48 bin 879 aileye ise hijyen paketi ulaştırıldı."







