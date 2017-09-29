banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İhracat rakamlarında yine artış var

Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 15,3 artışla 19 milyar 162 milyon dolar oldu.

İhracat rakamlarında yine artış var

29 Eylül 2017 Cuma 11:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artışla 13 milyar 289 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 15,3 yükselişle 19 milyar 162 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 22,8 artarak 4 milyar 783 milyon dolardan 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 71,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,3'e düştü.

8 AYLIK DÖNEMDE BÜYÜK ARTIŞ

Yılın 8 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 103 milyar 323 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 13,8 artışla 148 milyar 979 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 21,1 artış göstererek 45 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,4 oldu. Almanya, 1 milyar 340 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 971 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İngiltere ve 717 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta ilk sırayı 2 milyar 116 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 590 milyon dolarla Rusya ve 986 milyon dolarla İtalya izledi. Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 46,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45,3 olarak kayıtlara geçti. AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı ve 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Federasyon Başkanı Köşker’i ziyaret etti Federasyon Başkanı Köşker’i ziyaret etti
3 Dakikada Tez Anlattılar 3 Dakikada Tez Anlattılar
Emekliye ocak ayında 144 lira zam Emekliye ocak ayında 144 lira zam
Yeni başkan belli oldu Yeni başkan belli oldu
Su seviyesi yüzde 50'nin altında Su seviyesi yüzde 50'nin altında
Merdivenden uçmaktan son anda kurtuldu Merdivenden uçmaktan son anda kurtuldu
Yukarı Çık

banner149

Federasyon Başkanı Köşker’i ziyaret etti
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer...

Haberi Oku