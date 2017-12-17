İhtiyaç sahibinin yanındalar

TİTİZ İNCELEME VE TAHKİKAT
İhtiyaç sahibi vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından faydalanabilmeleri için; ihtiyaç sahibi belgesi, kimlik fotokopisi ve varsa engelli raporu ve dilekçeyle ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Sosyal Yardımlar Müdürlüğü’ne bağlı sosyal inceleme ekiplerinin tahkikatının ardından Sosyal Yardım Komisyonu; başvuru sahibine talep edilen yardımın yapılıp yapılmayacağı yönünde karar veriyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında titizlikle durulduğunun altını çizen Sosyal Yardımlar Müdürlüğü yetkilileri, imkanlar doğrultusunda ilgili yardımların 2018'de de devam edeceğini bildirdi