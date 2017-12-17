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İhtiyaç sahibinin yanındalar

Gebze Belediyesi tarafından 2017 yılında ihtiyaç sahibi 12 bin 916 kişiye 21 farklı kalemde yardımda bulunuldu.

İhtiyaç sahibinin yanındalar

17 Aralık 2017 Pazar 13:07

Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibi Gebzelilerin yanında olmaya devam ediyor. Gebze Belediyesi tarafından 2017 yılında da ihtiyaç sahiplerine farklı kalemlerde yardımlarda bulunuldu. Gebze Belediyesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü tarafından, 2017 yılında ihtiyaç sahibi 12 bin 916 kişiye 21 farklı kalemde yardımda bulunuldu. 2017 yılında Sosyal Yardımlar Müdürlüğü, 6 bin 938 kişiye gıda, 203 aileye çocuk bezi, 14 kişiye tekerlekli sandalye, 174 aileye kira, 21 yangın, 723 kişiye okul kıyafeti-kırtasiye malzemesi ve 851 kişiye kıyafet yardımında bulunuldu.


TİTİZ İNCELEME VE TAHKİKAT 


İhtiyaç sahibi vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından faydalanabilmeleri için; ihtiyaç sahibi belgesi, kimlik fotokopisi ve varsa engelli raporu ve dilekçeyle ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Sosyal Yardımlar Müdürlüğü’ne bağlı sosyal inceleme ekiplerinin tahkikatının ardından Sosyal Yardım Komisyonu; başvuru sahibine talep edilen yardımın yapılıp yapılmayacağı yönünde karar veriyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında titizlikle durulduğunun altını çizen Sosyal Yardımlar Müdürlüğü yetkilileri, imkanlar doğrultusunda ilgili yardımların 2018'de de devam edeceğini bildirdi

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