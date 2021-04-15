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İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ve Gıda Yardımı

Çayırova Belediyesi, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve gıda desteğinde bulunuyor.

İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ve Gıda Yardımı

15 Nisan 2021 Perşembe 12:47

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Çayırova Belediyesi, Ramazan’da da sosyal güvencesi olmayan ve gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve  gıda yardımında bulunuyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ’nün titiz ve hassas çalışması sonucunda ilçedeki ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yapılan yardımlar Ramazan ayı boyunca da sürecek. Ramazan’ın ilk günündenitibaren vatandaşlara gıda kolisi dağıtmaya başlayan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor. Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini bir an olsun yalnız bırakmayan Çayırova Belediyesi, Çayırova Kart ile de vatandaşlara ilçedeki anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapma imkânı sunuyor.



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