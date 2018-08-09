İhtiyaç Sahiplerinin Çatılarını Örüyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine çatı yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi para yardımı yapılıyor. Kartepe ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi iki aileye de, çatılarının yapımı için nakdi para yardımında bulunuldu. Böylece vatandaşların özellikle kış aylarında, evlerinde rahatça oturmaları sağlandı.





İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA ÇATI YARDIMI



Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardımlar ile ailelerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda gerekli şartları taşıyan vatandaşlara konteyner yardımı yaparak ev sahibi yapan Büyükşehir, çatı yardımında da bulunarak ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyor.





İKİ AİLEYE ÇATI YARDIMI YAPILDI



Kartepe ilçesi Maşukiye ve İstasyon mahallerinde bulunan ihtiyaç sahibi iki aileye çatı yardımında bulunuldu. Sosyal yardımlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet ile aileler evlerinde gönül rahatlığı ile oturma imkânı buldu. Çatı yardımı alan aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.





YARDIMLAR TAKSİTLER HALİNDE YAPILIYOR