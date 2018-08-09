İhtiyaç Sahiplerinin Çatılarını Örüyoruz

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardımlar ile ailelerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda gerekli şartları taşıyan vatandaşlara konteyner yardımı yaparak ev sahibi yapan Büyükşehir, çatı yardımında da bulunarak ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyor.
Kartepe ilçesi Maşukiye ve İstasyon mahallerinde bulunan ihtiyaç sahibi iki aileye çatı yardımında bulunuldu. Sosyal yardımlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet ile aileler evlerinde gönül rahatlığı ile oturma imkânı buldu. Çatı yardımı alan aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Çatı yardımlarına başvuran vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olduğuna dair fakirlik belgesi isteniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında yardım gerçekleşiyor. Nakdi para yardımı direk aileye yapılıyor, vatandaşlar da çatı malzemesi alıp ve usta bularak çatılarını yaptırıyor. Yardım taksitler halinde çatı yapımının ilerlemesine göre kademe kademe ödeniyor.