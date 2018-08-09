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İhtiyaç Sahiplerinin Çatılarını Örüyoruz

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, çatı yapımında yardımcı oluyor.

İhtiyaç Sahiplerinin Çatılarını Örüyoruz

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:27

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine çatı yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi para yardımı yapılıyor. Kartepe ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi iki aileye de, çatılarının yapımı için nakdi para yardımında bulunuldu. Böylece vatandaşların özellikle kış aylarında, evlerinde rahatça oturmaları sağlandı.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA ÇATI YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardımlar ile ailelerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda gerekli şartları taşıyan vatandaşlara konteyner yardımı yaparak ev sahibi yapan Büyükşehir, çatı yardımında da bulunarak ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyor.             

İKİ AİLEYE ÇATI YARDIMI YAPILDI

Kartepe ilçesi Maşukiye ve İstasyon mahallerinde bulunan ihtiyaç sahibi iki aileye çatı yardımında bulunuldu. Sosyal yardımlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet ile aileler evlerinde gönül rahatlığı ile oturma imkânı buldu. Çatı yardımı alan aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 

YARDIMLAR TAKSİTLER HALİNDE YAPILIYOR

Çatı yardımlarına başvuran vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olduğuna dair fakirlik belgesi isteniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında yardım gerçekleşiyor. Nakdi para yardımı direk aileye yapılıyor, vatandaşlar da çatı malzemesi alıp ve usta bularak çatılarını yaptırıyor. Yardım taksitler halinde çatı yapımının ilerlemesine göre kademe kademe ödeniyor.

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